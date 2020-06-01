Илон Маск ответил по-русски на поздравление Рогозина

Лидия Мартынова

Глава SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, который поздравил США с успешным запуском ракеты Falcon 9 и стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС).

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал бизнесмен в Twitter.

В субботу, 30 мая, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной компанией, доставившей на орбиту астронавтов. Напомним, в 2011 году Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет «Союз».

Рогозин поздравил главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна с этим важным для США событием. Руководитель NASA поблагодарил коллегу и добавил:

«Мы с нетерпением ждем продолжения совместных достижений в освоении космоса».

Как сообщало ИА Newstes , успешный запуск ракеты произошёл в непростой для США момент: на прошлой неделе сразу в нескольких американских городах вспыхнули протесты, сопровождавшиеся насилием, поджогами и грабежами из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Кроме того, жители Штатов продолжают массово умирать от Covid-19: в стране выявлено 1,8 млн случаев инфицирования, скончались 106 тыс. человек.