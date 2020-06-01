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Iron Maiden, Kiss и System of a Down станут онлайн-хедлайнерами

Iron Maiden, Kiss и System of a Down станут онлайн-хедлайнерами
– РИА Новости. IronMaiden, Kiss и System of a Down стали хедлайнерами фестиваля Download, который в этом году пройдет виртуально, сообщает NME.

В условиях пандемии коронавируса мероприятие пришлось отменить, и организаторы приняли решение провести ежегодный рок-фестиваль онлайн.

В программе несколько часов эксклюзивных видеоматериалов, записи, которых еще никто не видел, и взаимодействие выступающих со зрителями.


Видео можно будет посмотреть на официальном канале фестиваля Download TV c 12 по 14 июня.


В пятницу, 12 июня, можно будет увидеть самые яркие моменты выступления KISS в 2015 году, в субботу, 13 июня – отрывки из гастрольного тура “Legacy Of The Beast” группы Iron Maiden, а в день закрытия, 14 июня – ролики с System of a Down на фестивальной сцене в 2005, 2011 и 2017.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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