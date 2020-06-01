Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива

Вадим Карасев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. По этому случаю в первый день лета многие российские звезды уже успели опубликовать в инстаграме поздравительные посты, которые сопроводили снимками любимых наследников, своими же детскими кадрами и призывами о важности соблюдения прав детей на жизнь, свободу, образование, отдых и благоприятную среду. SPLETNK.RU собрал поздравления от Яны Рудковской, Сергея Безрукова, Валерии и других звезд в традиционной подборке.

Яна Рудковская

Всех наших любимых детей с праздником, с Днем защиты детей! Всем деткам и подросткам счастья и, самое главное, здоровья! Я как мама троих детей и человек, который пострадал от нападок СМИ в отношении нашего младшего сына Александра, вместе с моими адвокатами Александром Андреевичем Добровинским и Татьяной Лазаревной Стукаловой буду добиваться рассмотрения Государственной Думой закона о запрете на публикации инфо о детях без письменного на это согласия родителей любыми СМИ, а также их социальными сетями! После снятия карантина я буду заниматься этим вопросом и намерена довести его до конца. Такие законы существуют во многих странах мира. Хотелось бы, чтобы и наши СМИ не посягали на святое и не трогали детей в своих грязных публикациях!





Яна Рудковская с сыном Сашей

Сергей Лазарев

Мои детки — моя любовь! Буду защищать и оберегать вас до конца своих дней! Берегите, цените, любите и защищайте детей! С Днем защиты детей!





Сергей Лазарев с дочерью Анной и сыном Никитой

Валерия

Сегодня День защиты детей. Самое главное в воспитании ребенка — любовь, ласка, забота, внимание, поддержка и защита. Родительская любовь должна вдохновлять к новым победам. Давайте верить в своих детей так, как не верите больше ни в кого, поощрять самостоятельность, учить отвечать за свои поступки. Давайте уважать их выбор, чтобы помочь развить замеченные таланты. Родительская любовь — это крылья, которые помогают ребенку взлететь к высотам! И пусть у каждого малыша на свете будут мама и папа.





Валерия с сыновьями Артемием и Арсением и дочерью Анной

Сергей Безруков

Степа забрал у Маши коляску... Подражает папе! Репетиция называется "отцы". С Днем защиты детей!





Сергей Безруков в детстве

Анастасия Гребенкина

Мы хотим для наших детей всего самого лучшего! Мы хотим, чтобы они были счастливы! В любое, даже самое непростое время! Мы хотим, чтобы они добились большего и были лучше нас! Мы просто любим своих детей, без памяти! И да будет так всегда! С Днем защиты детей! И я надеюсь, что не только сегодня, но и всегда, мы будем защищать вас.





Анастасия Гребенкина с сыном Иваном

Максим Галкин

С Днем защиты детей! Давно не было съемок "Лучше всех!" по понятным причинам, соскучился по этой замечательной программе. В этом отрывке Боря Адамян составляет портрет девушки своей мечты.

Ани Лорак

Согрейте теплом своих любимых! Делитесь видеомоментами с самыми дорогими сердцу людьми под мою новую песню!

Меседа Багаудинова

Дорогие мои друзья, поздравляю всех с праздником, с Днем защиты детей и первым днем лета. Желаю, чтоб наши дети всегда были здоровыми и счастливыми. Пусть над их ясными головами всегда светит яркое и ласковое солнце. Чтобы судьба к ним была благосклонна. Чтобы все мы жили в мире и согласии! Наши дети лучше нас, нам есть чему у них поучиться. А всем взрослым желаю никогда не терять ребенка в себе, ведь он живет в каждом из нас, где-то глубоко... Нужно в душе всегда оставаться ребенком, тогда мы будем молодыми и счастливыми! Всем желаю счастья, любви, доброты, радости и крепкого здоровья! Берегите себя, своих деток и всех близких и дарите им как можно больше своей любви и ласки! С любовью и уважением, ваша Меседа.





Меседа Багаудинова с сыном Аспаром

Наталья Якимчик

С Днем защиты детей! Пусть наши дети будут бесконечно счастливы!





Наталья Якимчик с детьми

Екатерина Волкова

С Днем защиты детей! Кто узнал меня? Да-да, это я блондинка с бантиком. На фотке я сама серьезность, потому что еще не понимала всех радостей детства и так хотела скорее вырасти. Сейчас я взрослая, но помню каждый беззаботный день детства с улыбкой. Подарите своим детям такое детство, чтобы, повзрослев, это грело их и давало сил в самые сложные времена.





Екатерина Волкова (справа) в детстве

Ольга Серябкина

С Днем защиты детей! Запускаю челлендж архивных детских снимков.

Юлия Пересильд

Вот и пришло лето. Мы все его ждали — дождались. Лето — это отпуск, радость, путешествия... Каким будет это лето — непонятно. Что делать? Не грустить... Каждый день говорю себе это. Бороться со скукой, ленью, унынием, а как еще? Странное время. Внешняя тишина и постоянная внутренняя борьба с самой собой. А как у вас? Чем спасаетесь вы? Часто ли говорите и спорите с самим собой? Получается ли договориться с самим собой? Злитесь ли на себя? Всем лета, несмотря ни на что! Лета в сердце! Солнца в душе! И ветра в волосах. И, конечно, всех с Днем защиты детей.

Юлия Ковальчук

Доброе летнее утро! Потихоньку начинаю выбираться по делам, но очень аккуратно. Берегите себя и своих деток! И не бойтесь любить — любви много не бывает.





Юлия Ковальчук

Зара

Первый день лета начинается с важного события. Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей. Их хрупкие и ранимые сердца в руках взрослых. Дети — наше будущее, именно они, как никто другой, нуждаются в заботе, любви и опеке. Важно создать все необходимые условия для их мирной, счастливой и достойной жизни. Когда я вижу счастливые глаза своих мальчишек, я понимаю, все не зря. С праздником, родные!





Сыновья Зары, Максим и Даня

Сергей Полунин

Наше будущее, наша главная ценность. Те, кто сделают этот мир процветающим. Я поздравляю всех с Днем защиты детей, а взрослым хочу напомнить: наша миссия — поддерживать детей, защищать их и вырастить достойных людей, лучше, чем мы сами. Не забывайте об этом.





Сергей Полунин с сыном Миром