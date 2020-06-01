Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива

Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива

Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива

Сегодня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. По этому случаю в первый день лета многие российские звезды уже успели опубликовать в инстаграме поздравительные посты, которые сопроводили снимками любимых наследников, своими же детскими кадрами и призывами о важности соблюдения прав детей на жизнь, свободу, образование, отдых и благоприятную среду. SPLETNK.RU собрал поздравления от Яны Рудковской, Сергея Безрукова, Валерии и других звезд в традиционной подборке.

Яна Рудковская

Всех наших любимых детей с праздником, с Днем защиты детей! Всем деткам и подросткам счастья и, самое главное, здоровья! Я как мама троих детей и человек, который пострадал от нападок СМИ в отношении нашего младшего сына Александра, вместе с моими адвокатами Александром Андреевичем Добровинским и Татьяной Лазаревной Стукаловой буду добиваться рассмотрения Государственной Думой закона о запрете на публикации инфо о детях без письменного на это согласия родителей любыми СМИ, а также их социальными сетями! После снятия карантина я буду заниматься этим вопросом и намерена довести его до конца. Такие законы существуют во многих странах мира. Хотелось бы, чтобы и наши СМИ не посягали на святое и не трогали детей в своих грязных публикациях!


Яна Рудковская с сыном Сашей

Сергей Лазарев

Мои детки — моя любовь! Буду защищать и оберегать вас до конца своих дней! Берегите, цените, любите и защищайте детей! С Днем защиты детей!


Сергей Лазарев с дочерью Анной и сыном Никитой

Валерия

Сегодня День защиты детей. Самое главное в воспитании ребенка — любовь, ласка, забота, внимание, поддержка и защита. Родительская любовь должна вдохновлять к новым победам. Давайте верить в своих детей так, как не верите больше ни в кого, поощрять самостоятельность, учить отвечать за свои поступки. Давайте уважать их выбор, чтобы помочь развить замеченные таланты. Родительская любовь — это крылья, которые помогают ребенку взлететь к высотам! И пусть у каждого малыша на свете будут мама и папа.


Валерия с сыновьями Артемием и Арсением и дочерью Анной

Сергей Безруков

Степа забрал у Маши коляску... Подражает папе! Репетиция называется "отцы". С Днем защиты детей!


 


Сергей Безруков в детстве

Анастасия Гребенкина

Мы хотим для наших детей всего самого лучшего! Мы хотим, чтобы они были счастливы! В любое, даже самое непростое время! Мы хотим, чтобы они добились большего и были лучше нас! Мы просто любим своих детей, без памяти! И да будет так всегда! С Днем защиты детей! И я надеюсь, что не только сегодня, но и всегда, мы будем защищать вас.


Анастасия Гребенкина с сыном Иваном

Максим Галкин

С Днем защиты детей! Давно не было съемок "Лучше всех!" по понятным причинам, соскучился по этой замечательной программе. В этом отрывке Боря Адамян составляет портрет девушки своей мечты.


 

Ани Лорак

Согрейте теплом своих любимых! Делитесь видеомоментами с самыми дорогими сердцу людьми под мою новую песню!


 

Меседа Багаудинова

Дорогие мои друзья, поздравляю всех с праздником, с Днем защиты детей и первым днем лета. Желаю, чтоб наши дети всегда были здоровыми и счастливыми. Пусть над их ясными головами всегда светит яркое и ласковое солнце. Чтобы судьба к ним была благосклонна. Чтобы все мы жили в мире и согласии! Наши дети лучше нас, нам есть чему у них поучиться. А всем взрослым желаю никогда не терять ребенка в себе, ведь он живет в каждом из нас, где-то глубоко... Нужно в душе всегда оставаться ребенком, тогда мы будем молодыми и счастливыми! Всем желаю счастья, любви, доброты, радости и крепкого здоровья! Берегите себя, своих деток и всех близких и дарите им как можно больше своей любви и ласки! С любовью и уважением, ваша Меседа.


Меседа Багаудинова с сыном Аспаром

Наталья Якимчик

С Днем защиты детей! Пусть наши дети будут бесконечно счастливы!


Наталья Якимчик с детьми

Екатерина Волкова

С Днем защиты детей! Кто узнал меня? Да-да, это я блондинка с бантиком. На фотке я сама серьезность, потому что еще не понимала всех радостей детства и так хотела скорее вырасти. Сейчас я взрослая, но помню каждый беззаботный день детства с улыбкой. Подарите своим детям такое детство, чтобы, повзрослев, это грело их и давало сил в самые сложные времена.


Екатерина Волкова (справа) в детстве

Ольга Серябкина

С Днем защиты детей! Запускаю челлендж архивных детских снимков.


 

Юлия Пересильд

Вот и пришло лето. Мы все его ждали — дождались. Лето — это отпуск, радость, путешествия... Каким будет это лето — непонятно. Что делать? Не грустить... Каждый день говорю себе это. Бороться со скукой, ленью, унынием, а как еще? Странное время. Внешняя тишина и постоянная внутренняя борьба с самой собой. А как у вас? Чем спасаетесь вы? Часто ли говорите и спорите с самим собой? Получается ли договориться с самим собой? Злитесь ли на себя? Всем лета, несмотря ни на что! Лета в сердце! Солнца в душе! И ветра в волосах. И, конечно, всех с Днем защиты детей.


 

Юлия Ковальчук

Доброе летнее утро! Потихоньку начинаю выбираться по делам, но очень аккуратно. Берегите себя и своих деток! И не бойтесь любить — любви много не бывает.


Юлия Ковальчук

Зара

Первый день лета начинается с важного события. Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей. Их хрупкие и ранимые сердца в руках взрослых. Дети — наше будущее, именно они, как никто другой, нуждаются в заботе, любви и опеке. Важно создать все необходимые условия для их мирной, счастливой и достойной жизни. Когда я вижу счастливые глаза своих мальчишек, я понимаю, все не зря. С праздником, родные!


Сыновья Зары, Максим и Даня

Сергей Полунин

Наше будущее, наша главная ценность. Те, кто сделают этот мир процветающим. Я поздравляю всех с Днем защиты детей, а взрослым хочу напомнить: наша миссия — поддерживать детей, защищать их и вырастить достойных людей, лучше, чем мы сами. Не забывайте об этом.


Сергей Полунин с сыном Миром
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В деле «Седьмой студии» появились новые подробности
В деле «Седьмой студии» появились новые подробности
Россия в роли Буркина-Фасо. Ехать ли на саммит G7?
Россия в роли Буркина-Фасо. Ехать ли на саммит G7?
Путин поблагодарил участников конкурса «Большая перемена»
Путин поблагодарил участников конкурса «Большая перемена»
Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии
Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии
В рейтинг величайших бойцов ММА вошли два россиянина
В рейтинг величайших бойцов ММА вошли два россиянина
В ЛНР сняли ряд ограничений по коронавирусу
В ЛНР сняли ряд ограничений по коронавирусу
Купальня римской эпохи найдена в швейцарском Бадене
Купальня римской эпохи найдена в швейцарском Бадене
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Умер знаменитый американский художник и скульптор Христо Явашев
Соловьев дал совет Рогозину по поводу ответа на шутку Маска
Соловьев дал совет Рогозину по поводу ответа на шутку Маска
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты детей и публикуют фото из семейного архива
Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерия и другие отмечают День защиты
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Три обряда на удачу для первого летнего дня
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации

Топ на сегодня

Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"
Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде
В Лондоне задержали пятерых участников акции в память о Флойде

Еще по теме

Как Яна Рудковская, Виктория Бекхэм, Вера Брежнева, Ксения Собчак, Татьяна Навка и другие отметили День всех влюбленных
Видео дня: Дженнифер Лопес, Мила Кунис, Блейк Лайвли и другие рассказывают о материнстве
Картинки, открытки с Днем защиты детей 1 июня 2019: красочные и яркие поздравления
С 1 июня Днем защиты детей 2019: открытки, красивые картинки, гифки, поздравления