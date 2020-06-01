Экс-советник Обамы: за беспорядками в США может стоять Россия
Бывший-советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс в эфире CNN заявила, что за беспорядками, охватившими Штаты после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда может стоять Россия.
При этом Райс подчеркнула, что выражает собственное мнение, не основанное на данных разведки или каких-то иных достоверных фактах.
Как сообщало ИА Newstes , протесты в различных регионах США вспыхнули после гибели 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда во время его жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. На опубликованных в Интернете кадрах видно, как трое полицейских прижали мужчину к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации.
Для подавления беспорядков американские полицейские повсеместно применяли слезоточивый газ и пейнтбольные ружья. Только в штат Миннесота, где расположен Миннеаполис, ввели более 4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.