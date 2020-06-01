Экс-советник Обамы: за беспорядками в США может стоять Россия

Влада Некрасова

Бывший-советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс в эфире CNN заявила, что за беспорядками, охватившими Штаты после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда может стоять Россия.

«Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — сказала она.

При этом Райс подчеркнула, что выражает собственное мнение, не основанное на данных разведки или каких-то иных достоверных фактах.

Как сообщало ИА Newstes , протесты в различных регионах США вспыхнули после гибели 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда во время его жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. На опубликованных в Интернете кадрах видно, как трое полицейских прижали мужчину к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Позднее он скончался в реанимации.

Для подавления беспорядков американские полицейские повсеместно применяли слезоточивый газ и пейнтбольные ружья. Только в штат Миннесота, где расположен Миннеаполис, ввели более 4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.