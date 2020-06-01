Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги

Лидия Мартынова

Существуют следующие варианты вложения денег, которые вы сняли в банке: открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС), покупка корпоративных облигаций и покупка акций дивидендных компаний. При этом, третий вариант подойдет не каждому человеку, ведь рынок акций — гораздо более рисковый инструмент вложения средств, объяснил агентству “Прайм” ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Андрей Богдашев.

По его словам, во-первых, можно открыть ИИС, на который полагаются налоговые льготы от государства.