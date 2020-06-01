Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги

Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги
Существуют следующие варианты вложения денег, которые вы сняли в банке: открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС), покупка корпоративных облигаций и покупка акций дивидендных компаний. При этом, третий вариант подойдет не каждому человеку, ведь рынок акций — гораздо более рисковый инструмент вложения средств, объяснил агентству “Прайм” ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Андрей Богдашев.

По его словам, во-первых, можно открыть ИИС, на который полагаются налоговые льготы от государства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги
Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги
Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"
Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"
5 вещей, которые нужно сделать Знакам Зодиака за лето 2020 года
5 вещей, которые нужно сделать Знакам Зодиака за лето 2020 года
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Северный флот получит гиперзвуковое оружие
Северный флот получит гиперзвуковое оружие
В Минздраве сравнили риск заразиться коронавирусом в больнице и магазине
В Минздраве сравнили риск заразиться коронавирусом в больнице и
Минфин связал блокирование погранпункта в Закарпатье с контрабандой
Минфин связал блокирование погранпункта в Закарпатье с контрабандой
Роспотребнадзор: Выходить из карантина регионы будут строго по эпидситуации
Роспотребнадзор: Выходить из карантина регионы будут строго
Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций
Звездный Instagram: фото с грядок, селфи на диване и другие карантинные радости звезд
Звездный Instagram: фото с грядок, селфи на диване и другие
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Топ на сегодня

Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Еще по теме

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Проблемы у банка «Открытие» могли возникнуть из-за вложений в акции ВТБ
РПЦ вступила в переговоры о покупке проблемного Эргобанка
Эксперты: ВТБ готовит крупнейшую для России программу биржевых облигаций