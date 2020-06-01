Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии

Влада Некрасова

Россия может сыграть ключевую роль в восстановлении мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, так как имеет ряд преимуществ, заявил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров "Эн+ Груп" (En+ Group) лорд Грегори Баркер.

По словам лорда Баркера, среди них: человеческий капитал, финансовые ресурсы и природный потенциал. Все это поможет развитию крупномасштабных проектов в возобновляемой энергетике, новаторских низкоуглеродных технологий, а также позволит противостоять глобальному потеплению.

"Возобновляемая энергетика, экологически чистые и цифровые решения должны стать фундаментом экономики после кризиса: они улучшат качество воздуха, которым мы дышим, повысят качество нашей жизни и снизят риск климатических катастроф. Они также могут поддерживать новые предприятия и обеспечить создание новых рабочих мест", - считает он.

"Говорить о новых возможностях в разгар пандемии, которая каждый день уносит жизни и разрушает целые экономики, нелегко, но мы должны начать планировать будущее. Я уверен, что Россия может сыграть ключевую роль в восстановлении мировой экономики", - подчеркнул лорд Баркер.