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Эрдоган предостерёг турецкую молодёжь от соблазнов «дикого капитализма»

Эрдоган предостерёг турецкую молодёжь от соблазнов «дикого капитализма»

Чем больше мы будем просвещать нашу молодёжь о вреде курения, алкоголя и наркотиков, тем увереннее мы сможем смотреть в наше будущее. Об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по случаю Всемирного дня отказа от курения, который ежегодно отмечается 31 мая, передаёт государственное информагентство Anadolu.

По словам главы государства, «табачная индустрия на протяжении десятилетий набивает карманы, лишая свободы и ставя в зависимость миллионы молодых людей».

«Табачная индустрия — одна из наиболее привлекательных отраслей для дикого капитализма», — отметил турецкий лидер.

Глава государства напомнил, что ежегодно в мире из-за болезней, связанных с курением, умирают 7 млн человек, а в Турции этот показатель составляет 100 тыс жителей страны.

При этом Эрдоган отметил, что производство сигарет в Турецкой Республике является одной из самых налогооблагаемых отраслей местной экономики.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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