Эшли Грэм снялась с сыном для глянца и рассказала о материнстве, принятии себя и домашних родах

Вадим Карасев

32-летняя Эшли Грэм стала новой героиней июльского номера британской версии Harper's Bazaar. Модель plus-size приняла участие в фотосессии журнала и рассказала о радостях материнства, своем отношении к бодипозитиву после беременности и самоизоляции вместе с мужем и четырехмесячным сыном Айзеком.

Автором фотосессии выступил муж Эшли, кинорежиссер и фотограф Джастин Эрвин, а местом для съемки стала ферма Грэм в Небраске, где они вместе с семьей все это время были на карантине.





Эшли Грэм с сыном Айзеком

В беседе с изданием модель призналась, что пересмотрела свои взгляды на бодипозитив во время беременности. По словам Эшли, ее тело менялось настолько быстро, что она просто не успевала примириться с этой трансформацией:

Это было самое дикое! Я сказала: "А как же то, что я раньше транслировала про бодипозитив? Что насчет тех аффирмаций, через которые я проходила?". Однако все это не имело значения, потому что мое тело менялось очень быстро. Мне действительно потребовалось время, чтобы осознать это. У меня было ощущение, будто мое тело захватил инопланетянин.





При этом с первых месяцев беременности Эшли знала, что будет хорошей мамой. В интервью она вспомнила, как проходили ее домашние роды. Plus-size-модель рассказала, что ее муж Джастин очень хотел ей чем-то помочь в процессе, однако врачи не разрешили ему вмешиваться:

Джастин очень хотел быть чем-то полезным, но акушерка сказала ему: "Ты ничего не можешь сделать!". Я была в бассейне и в какой-то момент оглянулась. Я увидела, как муж стоит на кухне, режет мясо и посыпает его приправами, потому что это было все, что он мог сделать в тот момент.





Эшли Грэм призналась, что хоть и сильно скучает по их дому с Джастином в Нью-Йорке, но все равно очень рада провести самоизоляцию в своем родном городе Линкольне. Звезде приятно, что ее сын проводит свои первые месяцы на ферме ее тети в городе Линкольн, где выросла и она сама.Всякий раз, когда я здесь бываю, я вспоминаю о важных вещах, которых научила меня мама: доверяйте своей правде, относитесь к людям с добротой, великодушием и уважением, а также каждый день за что-то их благодарите,

— поделилась мудростью Грэм.



