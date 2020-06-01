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Кабмин не поддержал законопроект ЛДПР о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект ЛДПР о выплатах домохозяйкам

Российское правительство не поддержало проект закона фракции ЛДПР о выплатах домохозяйкам пособий, размер которых должен соответствовать МРОТ, передает РИА Новости.

Ранее партия Жириновского внесла на рассмотрение Госдумы проект, предлагающий производить ежемесячные выплаты домохозяйкам, основная обязанность которых заключается в уборке жилого помещения, приготовлении пищи, уходе за несовершеннолетними детьми, а также инвалидами с детства (I группа) и престарелыми родителями. В этот перечень может быть включена и другая работа по дому.

Условия получения выплат: среднедушевой доход конкретной семьи не превышает 2-кратную величину регионального прожиточного минимума.

Однако в своем отзыве кабмин забраковал указанный законопроект, указав на то, что в нарушение требований Налогового кодекса в нем не определен источник денежных средств и сам порядок выплат.

В Совфеде по этому поводу отметили, что идея авторов проекта понятна, однако подобные выплаты в РФ еще не практиковались. Поэтому документу предстоит сложный путь. Потребуется дискуссия, которая будет весьма непростой.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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