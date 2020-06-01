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Как будут работать санатории во время эпидемии

Как будут работать санатории во время эпидемии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Главным документом для желающих поправить здоровье на курорте станет справка об отсутствии COVID-19 и отсутствии контактов с заражёнными новой коронавирусной инфекцией. Это одна из рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений, которые начинают действовать с 1 июня.

Напомним, с первого дня лета в России возобновляют работу некоторые санатории и пансионаты. Это первый этап снятия ограничений с туристической отрасли, открыться имеют право только объекты, имеющие медицинскую лицензию.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора, санатории могут заселить только тех гостей, которые предъявят справку об отсутствии у них COVID-19. Причём тест должен быть сделан минимум за два дня до отъезда на отдых. Такие же справки понадобятся и персоналу, но их можно получить минимум за неделю до выхода на работу. Затем сотрудники должны проходить тестирование раз в неделю.

Расселять отдыхающих будут по одному человеку в номер. Это не касается членов одной семьи. Питание должно доставляться в номера. Альтернатива: завтраки, обеды и ужины в столовой по системе заказов, при этом столы должны стоять на расстоянии двух метров друг от друга. Рассадка по столам такая же, как и расселение по номерам: либо по одному, либо только члены одной семьи. Если питание организовано по типу «шведский стол», то блюда нужно также расставлять с учётом социальной дистанции.

Также на дистанции следует расставить шезлонги на пляже, и дезинфицировать их после каждого отдыхающего. Персонал должен следить, чтобы курортники не нарушали социальную дистанцию, даже если они плавают в море.

Каждый день всем отдыхающим нужно измерять температуру. Тех, у кого выявят признаки ОРВИ, должны немедленно изолировать.

Все номера подлежат ежедневной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств. Утром или вечером также нужно обеззараживать все поверхности, как в помещениях, так и на улице, включая банковские терминалы, урны, скамейки и беседки. Ручки, столики и поручни нужно протирать раз в два часа.

Все сотрудники санатория обязаны носить маски и перчатки, а отдыхающим нужно обеспечить возможность купить средства защиты.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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