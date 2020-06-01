Как накачать попу как орех: эффективные упражнения в домашних условиях

Анастасия Иванова

Занятия спортом иногда полезны, иногда по показанию, но, если тебе нужно исправить форму своей попы, достаточно ограничиться банальными тренировками по несколько минут. Тем, кто хочет увеличить объем, но не знает, как девушке накачать попу в домашних условиях, придется настроиться на тяжёлые тренировки из комплексов упражнений.

Их нужно повторять несколько раз в сутки, соблюдать режим дня, рацион питания, постоянно находится в движении. В общем, ты должна взять отпуск и вместо лежбища тюленей заниматься своими ягодицами. Очень желательно, чтоб рядом был кто-то, кто сможет записывать на видео твои достижения. Так ты сможешь сравнить разницу. Только не бери маму, она всегда найдет у тебя изъян, ведь мама плохого не посоветует, и бабушку, — ты для нее, внученька, всегда худая.

Как девушке накачать попу: основные методические правила

Ягодичные мышцы можно накачать только, если правильно питаться. В рацион должны входить, как белки, так и жиры. Углеводы необходимы для поддержания физической формы, если интенсивные занятия будешь проводить каждый день. Для коррекции формы достаточно заниматься насколько раз в неделю и соблюдать белковую диету. Углеводами питается организм, когда тратит много энергии.

Поэтому, если ты не планируешь полностью переделать форму попы, а хочешь просто ее сделать повыше и «торчком», помни, — углеводы и жиры взаимозаменяемые, и они должны контролироваться рационом. В противном случае, ты получишь аппетитный орех, как у мулатки, но вместе с ним будут расти живот и бока.

Для укрепления формы и ее коррекции

Запомни, что мышца в области ягодиц требует непростых усилий. И даже 5-10 минут в день, которые ты отдаёшь тренировкам, должны проходить до тех пор, пока попа не станет для тебя второстепенной частью тела.

Это влияет на покупку нижнего белья, шорт и джинсов.Первичная приклад мышца – ягодичная – самая большая мышца в твоём теле.Некоторые маленькие, широкие, средние, узкие, а есть довольно большие.

Это и так важно, раз ты читаешь пособие культуристов и советы бывших мастеров спорта.

Как девушке накачать попу в домашних условиях: полная инструкция:

Сядь на пол спиной к скамейке, твердо поставив ноги перед собой, а на коленях – мягкую штангу. Удерживая поясничный отдел позвоночника и колени в напряжении, подними штангу, раздвинув бедра, подталкивая бедра вверх, напрягая ягодичные мышцы. Поднимайся, пока тело не образует прямую линию от плеч до колен (полное разгибание бедра), а затем медленно опускайся обратно на пол.

Рекомендуется смешивать количество повторений. Например, сначала делаешь 3-4 захода по 6-9 подъёмов, а потом 1-2 захода по 18-20 раз. И так чередуешь периодичность. Далее нужно делать растяжение клейковины и подколенного сухожилия.

Это движение по формированию верхней мышцы, рекомендованное NCSA, сертифицированным личным тренером в Институте человеческих достижений в Бока-Ратоне, Флорида, «бросает вызов» ягодицам всех уровней силы. Если ты новичок в упражнении, чтобы накачать попу, начни с 3 подходов по 15 повторений. Спортсмены среднего уровня должны попробовать 4 подхода по 15 повторений, держа 20-25 кг на себе, а мастер спорта делают до 5 подходов по 15 повторений, держа 50 кг веса.

Встань, наклонившись вперед на подушку с вытянутыми пальцами ног, согнув колени (как лягушка). Держа спину ровной, согни бедра как можно ниже. Чтобы подняться, протолкни бедра в подушку и сожми ягодицы, сохраняя спину ровной все время. Напрягай мышцы верхнего уровня, чтобы удержать их в напряжении примерно 7-10 секунд. Стремись к счету 2-3 секунды на пути вниз, 1-2 секунды на пути вверх.

Выпад с рукой

«Движение вперед с использованием рук на уровне колена создает дополнительное сгибание бедра, делая больший акцент на ягодичной мышце», — говорит Пит Макколл, физиолог для упражнений Американского совета по упражнениям (ACE). Когда руки вытянуты перед собой, создаётся дополнительный наклон, ягодичные мышцы удлиняются как снизу, так и сверху, создавая более эффективное удлинение мышц.

Встань прямо, ноги примерно на ширине бедер, руки вытянуты на уровне груди. Сделай шаг вперед правой ногой. Когда вес упадет на правую ногу, наклонись вперед и вытяни обе руки примерно до упора в колено. Вернись в положение стоя, толкнув правую ногу в пол и отведя тело назад в исходное положение. Это один подход. Повтори 6-10 раз на правой ноге, затем сделай то же самое на левой. Чтобы придать упражнению сильный эффект, рекомендуется утяжелять ноги и руки гантелями и мешками с солью.

По словам Деклана Кондрона, физиолога из упражнений «PumpOne» такое «наращивание» — одно из лучших упражнений для прикладов, которые можно выполнять, чтобы воздействовать на силу, мощь и баланс в одностороннем порядке (по одной стороне за раз).

Можно изменить технику выполнения, усложняя процесс и результат, соответственно. Встань одной ногой на скамью или ступеньку, держа гантели по бокам, выпрямив руки. Оттолкните ногой, которая на скамейке и поднимись на неё. Как по ступенькам. Спустись на одну ногу, удерживая другую на скамейке, и повтори процедуру. Сделай 3 подхода по 10-12 повторений на каждой ноге.

Есть более сложный элемент, но его нужно выполнять очень осторожно, чтобы не переусердствовать. Во время движения следи за тем, чтобы колени оставались прямыми, ступни всегда были оторваны от пола, и сосредоточься на сжатии ягодиц. Когда ноги раздвигаются, ягодицы напрягаются и удерживают вес тела. Верхние боковые ягодичные волокна прокачиваются.

Это самые посредственные упражнения, которые нужно делать хотя бы 5-6 раз в неделю, причём постоянно. В течение недели результат станет заметен. Если продолжить заниматься месяц-другой, можно ждать более ярких впечатлений от своей попы. Но это лишь для того, чтобы слегка подтянуть ягодицы, а не прокачивать их полностью. Здесь в упражнениях нет подходов на скорость, переплетений с кардио тренировками. Это лишь часть спорта, которая помогает подтянуть мышцу, чтобы она была более привлекательная.

Возможно, ты долго сидишь на одном месте, в офисе; ходишь мало; ездишь на машине; была беременна, потом дома сидела с ребёнком, активно ничем не занималась. Ходьба по 1-3 км/ч вообще не влияет на зад. Просто мифы, иначе бы все бабули, которые куда-то ходят по утрам и вечерам, были похожи на спортсменов.

Как девушке накачать попу: полная прокачка и увеличение упругости

Эти комплексы упражнений созданы уже для тех, кто мечтает с детства обзавестись хорошими ягодичными данными. К ним относят через чур стройных девушек, которые никогда не обладали выпуклой и объёмной пятой точкой.

Поэтому, чтобы провести моделирование конкретной части тела, нужно не только месяц другой позаниматься. Эти комплексы тренировок нужно проводить каждый день в течение полугода-года. Тогда результат будет устраивать, станет заметен и вынудит купить джинсы, чтоб ушить их потом в талии. Ты же хотела, чтобы она у тебя торчала, как подставка для бокала?

Для начала нужно изо дня в день повторять все упражнения, которые упомянуты выше. Это для старта, и потом переходить к 20-минутной тренировке. Начинать занятия лучше вечером, чтобы тело успевало отдохнуть. Кардио стимуляция после обеда не положена, поэтому с периодичность комплексов внедрять упражнения для смежных нагрузок можно на утро третьего дня.

Итак

Для стимуляции эффекта необходимо добавить несколько дополнительных элементов. Считать, что для прокачки нужны 10 разных упражнений, — бред. Достаточно 3-4, и тело преобразиться сразу. К тому же, некоторые элементы можно совмещать, замещать и соединять. Например, «пистолетик», делая из положения полусидя переходить в положение только сидя, чередуя или полностью подстраивая тело под более сложные алгоритмы.

Первое упражнение – присед. Его можно делать по минимальным нагрузкам. Ноги на ширине плеч. Когда ты приседаешь, нужно делать вдох. На выдохе вставать. При правильном дыхании не так сложно выполнять более трудные упражнения. Также рекомендуется выводить руки вперёд. Сделать надо около 20-30 подходов. Чтобы усложнить задачу, можно добавить прыжок, когда идёшь вниз, расставляя ноги, но как только пятки оказываются на полу, продолжаешь присед медленно.

Второе упражнение – выпады на ноги, но уже с элементами утяжеления. В стороны. В руки возьми гантели или бутылки с водой. Желательно по 2-2,5 литра. Когда выходишь на одну ногу, нужно держать руки в пол. Помни о дыхании.

Далее необходимо сделать нагрузку на ноги – после выпада согни ногу в колене и вернись в исходное положение. Можно сделать выпад вперёд, но потом руку продеть под ногой, уперевшись в пол. Когда поймаешь равновесие, подними ту стопу, нога которой находится на локте. Это упражнение нужно чередовать с прыжками, приседами и выпадами в сторону. Тогда будет добавляться кардио тренировка.

Третье упражнение – это «пистолетик» с прыжком. Сложно. Нужно найти опору, чтобы стопа оставалась на полу. Вторую ногу вытянуть вперёд. Руки параллельно полу. При этом медленно вставать, делая выдох. Как только почувствуешь, что стоишь без напряжения, нужно сделать прыжок, на одной ноги. Упражнение помогает укрепить мышцу нижней доли, ягодичную среднюю и верхний квадрат мышц.

Комплекс упражнений можно чередовать в зависимости от желаемого эффекта и времени. Добиться скорого результата довольно сложно, нужно потратить не одну четверть, чтобы превратить тело в хороший инструмент для зависти и любования.

К тому же, придётся соблюдать не только диету, но и пить ограниченное количество воды. После тренировок нужно делать сушку – это избавление от лишней влаги. Когда форма тебя устроит, диета меняется. Остаются только белки и жиры. Углеводы уже не нужны, так как тело попы сформировано. Далее придаётся рельеф. Тогда она станет упругой, но не твёрдой, как у бодибилдеров.

Как девушке накачать попу и что делать для поддержания формы и эффекта после результата

Чтобы сохранить результат надолго, сразу же после последней тренировки нужно ограничить объём углеводов. Если диета была соблюдена, а это не сложно, можно попробовать по мере возможности, сразу проводить сушку. Правда, диетологи рекомендуют заканчивать полный курс без изменений.

Далее фитнес-тренинг. Это просто спорт, который помогает поддерживать мышцы в тонусе. Наверно, ты замечала, что спортсмены в отставке всегда теряют былую привлекательность. Да, и не потому что они прекращают принимать витамины и пить коктейли, а из-за простого отсутствия физических упражнений.

Если хочется пролонгировать эффект, которого так долго добивалась, нужно:

Сокращать жиры и заменять их белками;Кушать углеводы, но медленные и желательно по утрам;Заниматься днем или утром, чтобы эффект не «накачивался», а держался;Потреблять достаточно жидкости для поддержания метаболизма.

И помни, когда наступят тяжёлые времена, тебе захочется съесть чего-то очень вкусного, не отказывай. Просто помни, каким трудом ты добивалась фигуры, сколько стараний и усилий было сделано. К тому же, если всё запустить, начинать придётся сначала. Такой уж женский организм. Для того, чтобы «согревать» бедра и защищать возможное потомство, у женщин всегда будут полнее бёдра, чем живот. Это заложено природой. Поэтому даже в период беременности не бросай спорт. Тем более он укрепляет мышцы спины и сердце.

После рождения ребёнка мышцы пресса ослабевают, становятся дряблыми. Попы слегка обвисает, приминается, становится плоской. Но у тебя есть комплекс упражнений, поэтому можно заново с малышом дружном компанией позаниматься. Достаточно 3 часов в день и в течение месяца можно заметить существенные изменения. После того, как организм восстановится, женщины лучше выдерживают физические нагрузки.

Если говорить о беременности в принципе, то это хороший доппинг. Многие женщины завоёвывали первые места благодаря своему положению, даже когда всех целиком проверяли на наличие в крови запретных веществ. А будущая мать на такое не пойдёт, и физиологическая составляющая не влияет на допуск к соревнованиям. Поэтому и тебя не должно останавливать ни положение, ни лень, ни возможные последствия. Теперь ты точно в курсе как девушке накачать попу в домашних условиях!

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