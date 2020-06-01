Как очаровать девушку? 17 способов сделать это

Влада Некрасова

Если тебе не удастся заинтересовать собой понравившуюся девушку, можешь не рассчитывать на свидание. Да даже на мало-мальски стоящую переписку! Что уж говорить про отношения.

Если ты не готов годами просиживать во френдзоне и получать отворот-поворот от каждой прекрасной незнакомки, воспользуйся нашими советами.

Семнадцать подсказок, которые помогут тебе проложить дорогу к женскому сердцу, в полном твоем распоряжении.

17 способов очаровать ее

Не переусердствуй

Не нужно клоунады. Девушкам нравятся уверенные в себе мужчины, которым не нужно притворяться теми, кем они не являются.

Выдохни. Расслабься, наконец. Разговаривай с ней спокойно и будь самим собой. Если шутка окажется неудачной, смени тему, не заостряй на этом внимание.

Следи за своими жестами – они могут выдать тебя с потрохами. Смотри в глаза девушке. Жестикулируй свободно, особенно если рассказываешь какую-то интересную историю. Стоять с руками по швам необязательно.

Научись смеяться над собой

Хорошее чувство юмора – самый быстрый путь к сердцу девушки. Покажи ей, что ты не относишься к себе чересчур серьезно и вполне способен посмеяться над собой. Такие люди всегда привлекают.

Но! Опять же, не переусердствуй. Отпустить пару шуток в сторону своих недостатков и разрядить обстановку – да. Все время разговора шпынять себя – нет, нет и еще раз нет.

Не будь слишком серьезным

Особенно, если ты никогда таким не был. Перестань бояться сказать что-то глупое или неловкое. Иначе ты действительно это сделаешь.

Все мы дети. Просто кто-то боится это показывать и с завистью смотрит на тех, кто находится в ладу с собой. Разумеется, всему свое время и место.

Какое наше главное правило? Не переусердствуй.

Встречают по одежке

Не только девушки должны следить за своим внешним видом. Если ты думаешь, будто девушки совсем не обращают внимание на внешний вид парня, ты глубоко ошибаешься. Никому не хочется идти под руку с типом, который даже не потрудился как следует побриться и сходить в душ перед свиданием. Хороший парфюм – как вишенка на торте.

Улыбайся

Не исключено, что она тоже нервничает во время разговора с тобой. И если ты будешь сидеть с лицом а-ля «В каком году произошел развал Чехословакии? Я должен вспомнить это прямо сейчас», ты не поможешь ей расслабиться и насладиться беседой.

Улыбка не должна быть натянутой, словно ты позируешь для рекламы майонеза. Расслабься и подумай о том, что ты уже общаешься с девушкой, которая тебе нравится. Чем не повод для улыбки?

Душа компании

Оставлять девушку без внимания не стоит, но если тебе удастся очаровать окружающих, это принесет тебе дополнительные очки.

Не пытайся очаровать всех девушек в радиусе километра – это сомнительный ход. Но если ты будешь дружелюбным, например, с застенчивым парнем в компании, ты покажешь себя с лучшей стороны.

Как минимум, будь обходительным и вежливым с окружающими или обслуживающим персоналом. Парень, который самоутверждается, оскорбляя официантов или грубит незнакомым людям – это во-о-о-о-о-обще не привлекательно.

Parlez-vous français?

Если ты знаешь иностранные языки, продемонстрируй это. Но, ради Бога, сделай это ненавязчиво и без излишнего пафоса! Демонстрируй свои навыки в том случае, если ты действительно неплохо владеешь языком. «Бонжур» сможет сказать и сама девушка – этим ты ее не впечатлишь.

Ненавязчивая сексуальность

Сексуальность – не равно внешность модели из рекламы Armani. Красота – это всегда плюс. Но на одной внешности не уедешь. Наверняка ты не раз и не два встречал парней, которые на Бреда Питта не похожи ничем, кроме половой принадлежности, но при этом девушек они соблазняли просто пачками.

Дело здесь в уверенности в себе (без нарциссизма). Как кто-то разглядит твои прекрасные черты лица, если ты забился в темный угол и сидишь там не вылезая?

Задавай вопросы

Она должна почувствовать себя особенной. Покажи, что тебя интересуют не только ее стройные ноги и милое личико. Интересуйся тем, что ей нравится, задавай вопросы и с интересом слушай. Не перебивай ее и дай закончить. А потом уточняй детали, реагируй на то, что она тебе рассказала.

Не копайся в ее прошлом и не спрашивай про ее бывших. Этой темы не всегда касаются даже парочки в долгих отношениях.

Искренний комплимент

Наверняка тебе что-то в ней нравится, так ведь? Скажи ей об этом. Глаза, смех, цвет волос или стрижка. Найди что-то, что тебя цепляет. Не ограничивайся комплиментами в сторону одной только внешности.

То, как она классно умеет поддерживать разговор, ее умение шутить или ее начитанность – отличный повод сделать комплимент. Если у нее интересное украшение, сделай комплимент и спроси, откуда оно у нее.

Просто слушай

Если ты смотришь во время разговора на нее, а не в телефон или на симпатичных девушек вокруг – уже хорошо. Но просто хмыкать и кивать время от времени недостаточно. Хороший слушатель знает, когда лучше промолчать, а когда уместно вставить пару вопросов, пошутить или рассказать историю из жизни на обсуждаемую тему.

Сфокусируйся на ней

Чего точно не стоит делать, так это пытаться соблазнить еще пару девушек, общаясь с ней. Другие девушки находят тебя привлекательным? Отлично. Но все твое внимание принадлежит именно той, с кем ты разговариваешь.

Если ты разговариваешь с другими людьми, не переставай время от времени смотреть на свою принцессу и улыбаться ей.

Маленький подарок

Ее любимая сладость, букет цветов или книга, которую ты обещал ей принести на следующую встречу. Это – ни к чему не обязывающий и приятный знак внимания. А если ты умудришься запомнить какую-то деталь из ее рассказа («Давно хочу попробовать утренние круассаны из того кафе, но не успеваю зайти перед работой») и удивишь ее своей сообразительностью, цены тебе не будет!

Потанцуем?

Если ты классно двигаешься, стоит это продемонстрировать. Но девушка тоже должна получить удовольствие от твоего перформанса, смекаешь? Если ты будешь выпендриваться, а она будет молча стоять рядом, вряд ли ты ее покоришь.

Есть в этом что-то очень киношное – начать кружиться в танце по пустому парку или по мокрому асфальту под дождем.

Называй ее по имени

Нет, каждые пять секунд повторять ее имя не нужно. Но время от времени обращайся непосредственно к девушке. «А ты как считаешь, …?» или «А ты смешная, …».

Легкие касания

«Не переусердствуй» написали бы мы здесь огромными неоновыми буквами. Не нужно хватать ее за руку и другие, более интимные места. Придержи ее за локоть, подай ей руку, чтобы помочь. Касания добавляют дружескому общению романтики.

Но здесь как никогда важно чувство меры.

P.S. Не пытайся отыскать универсальную фразу, которая работает со всеми. Индивидуальный подход и искренний интерес к личности девушки ценятся всегда куда больше, чем знание пикаперских фразочек про ангелов упавших с небес.

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