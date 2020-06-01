Как очаровать парня? 13 способов сделать это

Алексей Вольцев

Оскар Уайльд говорил, что не бывает плохих и хороших людей. Они бывают либо очаровательными, либо скучными.

Мистер Уайльд говорил много занятных вещей, и в этом изречении определенно что-то есть.

Все мы знаем таких девушек, которые, стоим им появиться в новой компании, тут же очаровывают всех и завладевают всеобщим вниманием. Умение очаровывать людей – крайне полезный навык. И он поможет тебе покорить парня, который занимает все твои мысли.

Как очаровать парня? Что говорить, как говорить и как себя вести?

Разбираемся.

Интерес к другим

Эти очаровательные личности, которые умеют мгновенно расположить к себе любого, обладают весьма интересным качеством – они интересуются не только собой. Интересуйся этим парнем и будь так же дружелюбна с вашими общими друзьями и знакомыми.

Особенно это актуально для девушек, которые так любят поболтать, что порой забывают выслушать собеседника. Окей, возможно, ты просто волнуешься и на самом деле тебе очень интересен этот парень. Но вряд ли он умеет читать мысли. Если никак не можешь остановиться болтать, переведи всю в шутку: «Прости, я немного увлеклась. На самом деле, иногда я замолкаю. Пришло время немного послушать тебя».

Веди себя так, словно вы уже друзья

В пределах разумного, разумеется. Это сработает не только с этим парнем, но и с другими. Найди в человеке то, что тебе в нем нравится, и сфокусируйся на этом. Ты расслабишься, тебе будет комфортнее находиться рядом с этим человеком. Улыбка будет естественной, и ты сможешь очаровать любого.

Общаясь с этим парнем, будь дружелюбной. Общайся с ним спокойно на любые темы.

Конечно, немного флирта не помешает. Он будет вишенкой на торте.

Называй его по имени

Обращение к человеку по имени действительно оказывает какой-то волшебный психологический эффект. Это приятно, особенно если вы только познакомились. Вспомни это чувство, когда новый знакомый называет тебя по имени – «Хм, он правда запомнил мое имя? Плюс сто очков Гриффиндору!»

Главное – не перепутать. Лучше уточнить его имя и показать парню, что ты в нем заинтересована, чем пол вечера называть его чужим именем и ставить вас обоих в глупое положение.

Делись, а не хвались

Есть тонкая грань между «загадочностью» и «а она вообще умеет разговаривать?»

Отвечай на вопросы, рассказывай смешные истории из жизни. Словом, позволь парню узнать тебя получше.

Твои рассказы о себе должны располагать, поэтому не стоит хвалиться и всячески показывать парню, как ему повезло общаться с королевской особой вроде тебя.

Только ты решаешь, насколько откровенной ты хочешь быть. Но не бойся показаться смешной – умение подшучивать над собой всегда будет в цене.

Улыбайся

Сложно очаровать человека, который боится к тебе подойти. Улыбайся, разговаривая с этим парнем. Постарайся расслабиться и по-настоящему насладиться вашим общением. Тогда улыбка получится не натянутой, а искренней.

Не зря многие эксперты советуют буквально заставлять себя улыбаться, чтобы обмануть мозг: «Так, ребята, она улыбается. Видимо, у нас все хорошо. Релаксируем. Улыбаемся и машем».

Прикасайся

Если вы уже знакомы с этим парнем и ты знаешь, что он не отскочит от тебя в испуге, попробуй как бы невзначай прикасаться к нему. Прикоснись к его плечу, похлопай по руке и т.д.

Следи за его реакцией – как меняется его выражение лица, что говорит язык его тела? Так ты поймешь, стоит продолжать эксперименты или нет.

Зрительный контакт

Если ты будешь постоянно избегать взгляда в глаза, он может подумать, что ты в нем незаинтересована. Либо спишет все на твою стеснительность, но это качество не всегда играет нам на руку.

Тебе тяжело смотреть в глаза даже близким людям? Стоит побороть себя и избавиться от этих страхов. Поверь, полученный результат стоит усилий. Тебе будет куда комфортнее разговаривать не только с этим парнем, но и с людьми вообще. Люди начнут прислушиваться к тебе.

В век повальной любви к гаджетам, человек, с которым можно поговорить по душам, забыв про смартфоны – на вес золота.

Язык жестов

Обаятельные люди умеют создать у своего собеседника впечатление, что он – самый интересный человек на свете. Огромную роль здесь играет язык жестов.

Не скрещивай руки. Про этот трюк, пожалуй, знают даже те, кто далек от психологии: «Так, она скрестила руки на груди, вроде это значит, что она закрывается от меня».

Можешь красиво откидывать волосы назад и проворачивать другие женские штучки, главное, дай понять парню, что он тебе интересен. Если ты параллельно общаешься с кем-то еще, поворачивайся время от времени в его сторону, вовлекай его в беседу, смейся над его шутками и т.д.

Уверенность

Уверенные в себе люди всегда привлекают к себе внимание. На них хочется смотреть, с ними хочется общаться. Лишь бы заполучить хотя бы капельку этой суперсилы.

Обрати внимание на девушек, которые буквально излучают уверенность в себе. Не обязательно копировать их манеру двигаться и говорить, достаточно понять принцип.

Уверенным в себе девушкам не бывает скучно наедине с собой. А в компании они не сидят в сторонке, но и не пытаются перетянуть все одеяло на себя. Они говорят мягко, спокойно и уверенно – их хочется слушать.

Научись создавать атмосферу

Обаятельные люди очень хорошо умеют найти индивидуальный подход к каждому человеку. Именно поэтому некоторые девушки так легко очаровывают парней, абсолютно не прилагая никаких усилий. Они просто умеют создать вокруг человека особую приятную атмосферу.

Скажи парню парочку комплиментов, искренне поинтересуйся тем, как прошел его день. Главное – искренность и дружелюбность.

Если парень поделился с тобой чем-то личным, не высмеивай его, но и не превращайся в мамочку. Поделись своей историей из жизни и дай ему понять, что он не одинок. Только не выдумывай ничего – к добру это не приведет.

Принимай комплименты с достоинством

У многих девушек с этим настоящая проблема. Они просто не умеют принимать комплименты. Словно боятся, что, принимая комплимент, они тут же расписываются в собственном нарциссизме и высокомерии. Чушь!

Если парень говорит тебе комплименты, не отнекивайся. Улыбнись и поблагодари. Тебе приятно, ему приятно, вам становится комфортнее друг с другом – все в плюсе!

Слушай его

Люди, умеющие слушать? всегда очаровательны. Когда парень рассказывает тебе что-нибудь, внимательно слушай и задавай вопросы. Реагируй, не сдерживай своих эмоций.

Не утыкайся в телефон. Хорошие слушатели так не делают.

Не сплетничай

Ты не очаруешь этого парня, если начнешь жаловаться ему на жизнь, критиковать своих (ваших) друзей и т.д. Кроме того, такие люди не вызывают доверия. А следовательно, никто не хочет общаться с ними на какие-либо темы кроме погоды.

Да и зачем вообще вам говорить о других? Говорите друг о друге. В конце-концов, чтобы выполнить все пункты из нашего списка, вам понадобится куча времени. Когда вы будете говорить по душам, демонстрировать друг другу свои чувство юмора и умение слушать, если будете обсуждать знакомых?

P.S. Ты была очаровательной настолько, что покорила, кажется, всех парней в округе, кроме него? Вспомни другое, не менее мудрое выражение Оскара Уайльда: «Не люби того, кто относится к тебе так, будто ты обычный».

Как влюбить в себя парня