Как пожелать девушке спокойной ночи: 100 сообщений

Лидия Мартынова

Многим девушкам нравится, когда в паре устанавливается собственная милая традиция – всегда желать друг другу спокойной ночи. Но не у всех парней хватает фантазии на что-либо более замысловатое чем «спокойной ночи, зайка».

Перед вами – добрая сотня вариантов таких милых ночных сообщений. Выбирайте, используйте и дарите друг другу романтику 24/7.

На сон грядущий

Можно использовать и утром

Фразы, которые помогут завязать разговор перед сном

Пригласить на свидание

Текстовый флирт

Чувственные сообщения

Если она не отвечает

Романтика

Я знаю, что тебе трудно заснуть без меня. Пусть это недоразумение будет Самой Большой Проблемой в нашей счастливой жизни.Я буду скучать по нашим перепискам до самого утра. Ночи без тебя холодные и пустые. Сладких снов!Мой трудный день подходит к концу. Я хочу чтобы ты знала, что все мои мысли были заняты тобой. А теперь я буду представлять, что ты спишь в моих объятиях. Люблю тебя.Позволь мне пожелать тебе спокойной ночи. Я надеюсь, что скоро мы будем проводить вместе каждую ночь. И я смогу говорить тебе эти слова, глядя в глаза.Я скучаю по тебе каждую секунду. Скучаю по тому, как рядом с тобой все приходит в норму. Я скучаю по тебе.Мне не нравятся мои сны, когда в них нет тебя.В конце каждого дня я мечтаю лишь о том, чтобы увидеть твою улыбку. Ведь она всегда делает мой день лучше. Надеюсь, у тебя все хорошо. Спокойной ночи!Знаешь, как выглядит идеальное свидание для меня? Мне не нужны никакие роскошные рестораны. Я хочу лежать с тобой в кровати, обниматься часами напролет и смотреть фильмы. Я хотел бы завершать так каждый свой день. Сладких тебе снов.Приходя домой после трудного дня, я закрываю глаза и представляю тебя. И вся усталость тут же уходит. Ты наполняешь меня энергией. Спокойной ночи.И даже после целого дня с тобой я понимаю, что мне тебя мало.Хочешь узнать, как выглядит моя ежевечерняя рутина? Добраться до дома, принять душ. И обязательно подумать о тебе перед сном. Последний пункт делает каждый мой вечер идеальным.Ты для меня – весь мир. Не могу дождаться нашей встречи.Каждый день перед сном я думаю о том, как бы завтра снова вызвать улыбку на твоем лице. Ты озаряешь мои дни и ночи ярким светом.В моем сердце ты. И только ты.Каждый день ты даешь мне новые причины для того, чтобы тебя любить.Здесь так холодно. Будь ты рядом, мы могли бы согреться.Ты занимаешь огромное место в моей жизни. И я надеюсь, что так будет всегда.Я думаю о том, как любовь меняет наши жизни. Это же просто невероятно! Невозможное становится возможным.Я хочу чтобы ты знала, что куда бы нас ни забросила жизнь, я буду любить тебя.Какие три вещи ты бы взяла с собой на необитаемый остров?Если бы у тебя были рентгеновские очки, ты бы использовала их для того, чтобы смотреть сквозь одежду?Если бы ты могла пойти на ужин с любым человеком – даже среди тех, кто уже умер – кого бы ты выбрала?Если бы пришельцы прибыли к нам на Землю и выбрали тебя в качестве своей гостьи, ты бы пошла за ними?Название какого фильма полностью описывает твою жизнь и почему?У тебя есть забавная история из жизни, которую ты еще никому не рассказывала?Самая милая вещь, которую я для тебя когда-либо делал?Как насчет увидеться в кафе в это воскресенье и узнать друг друга получше?Почему бы нам не повеселиться вместе?Как насчет встретиться на неделе и выпить чего-нибудь?У меня появилась классная идея для свидания, которую мы можем осуществить на следующей неделе.Окей, представь, что ты парень, а я – горячая девушка вроде тебя. Как бы ты позвала меня на свидание?Честно? Ты мне очень нравишься. С тобой всегда очень весело. И еще ты невозможно горячая. Может увидимся?Давай оторвемся. Когда ты свободна на следующей неделе?В пятницу я иду к … . Будешь моей парой?Я бы очень хотел куда-нибудь с тобой пойти.Выйдешь за меня? Если нет, давай хотя бы сходим пообедать.Твоя любимая группа (диджей/певец) выступает в эти выходные и у меня есть два билета. Пойдешь со мной?Прижми телефон к себе покрепче – этим сообщением я посылаю тебе объятия. Спокойной ночи!Привет. Я знаю, что уже поздно, но я не могу перестать думать о тебе. Желаю тебе сладких снов с моим участием. Спокойной ночи.Готов поспорить, что ты очень красива, когда спишь.Ты будешь думать обо мне перед сном? Мне бы очень этого хотелось.Это сообщение – официальное приглашение. Присоединяйся ко мне в моих снах.Моя постель сегодня такая мягкая. Я бы хотел, чтобы ты была здесь, со мной.Лежу в обнимку со своим котом. И здесь все еще достаточно места для тебя. Просто говорю.Надеюсь, что я – тот человек, о котором ты думаешь перед сном.Не могу пообещать видеть сны с тобой каждую ночь. Порой мне тяжело заснуть – мысли о тебе не дают покоя.Я не могу представить свой мир без тебя.Не нужно перед сном считать овец. Лучше считай самые счастливые моменты со мной.Хочу пожелать спокойной ночи самому замечательному человеку, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Сладких снов!Я бы хотел заснуть в твоих руках.Я так счастлив с тобой. Я бы хотел, чтобы мне не нужно было ложиться спать, и мы могли бы разговаривать с тобой без перерыва.Я бы все отдал, лишь бы быть сейчас рядом с тобой.Каждую ночь я скучаю по тебе все сильнее.Спи хорошо и набирайся сил. Завтра нас ждет еще один день, наполненный любовью. Сладких снов!Ты для меня все. Ты моя сила и моя опора.Сладких снов. Я буду думать о тебе всю ночь.Мне не хватило бы звезд, чтобы сосчитать причины, по которым я тебя люблю.Если тебе приснится дурной сон, позови меня и я приду к тебе, чтобы защитить от всего и всех.Ты далеко от меня. Но моя любовь к тебе сильнее, чем расстояние.Говорят, что время не стоит на месте и все меняется. Поэтому моя любовь к тебе будет становиться все сильнее с каждым днем.С того момента, когда я получил от тебя последнее сообщение, моя борода выросла уже сантиметров на пять.Окей, отвечу за тебя. Да, ты идешь со мной на свидание.Ты отвечаешь дольше, чем длятся все десять сезонов «Друзей».Хэй, мы только встретились. Возможно, это безумие. Но у тебя есть мой номер. Может, напишешь мне?После того как напишешь кому-нибудь сообщение, ты забрасываешь телефон в другую Вселенную?Если ты не ответишь мне в течение одной минуты, я расценю это как знак, что ты слишком занята фантазиями обо мне.Ночи без твоих сообщений всегда холодные и пустые.Пожелай мне спокойной ночи и это обязательно сбудется. Пожелания ангела всегда сбываются.Мне трудно заснуть, пока мне не ответит та, что занимает все мои мысли.Даже когда ты устала после тяжелого дня и тебе кажется, будто ты выглядишь не на все сто, помни – я люблю тебя на всю 1000%.Я надеюсь, что все наши сны друг о друге осуществятся. Спокойной ночи!Я люблю тебя сильнее, чем розы любят дождь. Сладких снов!О тебе я думаю перед сном. И просыпаясь утром, ты – первая, о ком я вспоминаю.Пусть тебе приснятся удивительные сны. И пусть они станут явью.Я уверен, что ты – та самая. Ведь без тебя я чувствую себя лишь половинкой. Я не хочу быть без тебя. Спокойной ночи!Это сообщение заряжено моей любовью и нежностью. Сладких снов!Я буду вспоминать перед сном твои касания и поцелуи.Я не буду хорошо спать, если не пошлю эти сладкие ночные пожелания. Моя ночь не будет хорошей, пока ты не прочитаешь это сообщение с улыбкой. Я люблю тебя, детка.Не могу уснуть, пока не пожелаю тебе спокойной ночи. Люблю тебя.Настанет день, когда нам больше не придется говорить друг другу «до свидания». Лишь «спокойной ночи».Не могу заснуть, пока не напишу тебе, как я скучаю. Сладких снов!Я хочу всегда занимать твои мысли. Точно так же, как ты никогда не покидаешь мои.Закрывая глаза, помни, что я думаю о тебе, когда закрываю свои.Я люблю тебя больше всего на свете. Помни об этом.Пусть тебе приснится во сне все то, что мы будем делать завтра.Расстояние ничего не значит. Я буду думать о тебе не переставая.Моя девочка, я так хочу быть рядом с тобой. Надеюсь, что совсем скоро ты будешь засыпать в моих руках.Спи сладко и помни, что ты никогда не будешь одна. Я всегда рядом с тобой.Я буду говорить тебе о своей любви каждую ночь.Я провел весь день, думая о тебе. Уже ночь, и я хочу пожелать тебе спокойной ночи. Я знаю, что увижу тебя, когда закрою глаза, и мне не терпится увидеть тебя в стране грез.Я возношу небольшую молитву Богу, прося об одной милости. Чтобы ты хорошо отдохнула сегодня ночью, когда закроешь глаза и увидишь прекрасный луч солнца, когда проснешься утром.Больше всего на свете я хочу просыпаться рядом с тобой. И я уверен, что мое желание однажды осуществится.Не могу уснуть, потому что все мои мысли заняты лишь тобой. Буду представлять нашу совместную жизнь. Спокойной ночи.День выдался особенно тяжелым, потому что в нем не было тебя. Спи сладко. Я уверен, что мы увидимся во сне.Ночи без тебя особенно бесконечны.Ты навсегда останешься в моем сердце.Ты безраздельно владеешь моим сердцем. Хочу, чтобы ты знала это. Сладких снов.Чувствуешь легкий ветерок и умиротворение тихой ночи? Такой стала моя жизнь, когда в ней появилась ты.Я не могу дождаться нашей следующей встречи. Спи спокойно. Я приду к тебе во сне.Я самый счастливый человек на планете. Потому что у меня есть ты. Спокойной ночи, мое счастье.

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