Как пожелать спокойной ночи парню? 50+ сообщений

Анастасия Иванова

Воспользоваться одним из предложенных ниже вариантов. Самые забавные, сексуальные и милые варианты ночных сообщений ждут вас в нашей статье.

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Не могу заснуть, пока не скажу тебе, как я по тебе скучаю. Люблю. Сладких снов.Ты лучше всех. Люблю тебя.Сегодня был сумасшедший день и я мечтала с тобой увидеться. Буду думать о тебе перед сном. Спокойной ночи!В моем сердце только ты. Сладких снов.Я бы хотела засыпать с тобой. Что ж, увидимся во сне.Каждый день ты даешь мне все больше причин для того, чтобы любить тебя.Не знаю, что бы я без тебя делала. Ты значишь для меня очень многое.Пыталась сосчитать причины, по которым я тебя люблю. Но их оказалось слишком много. Ложусь спать с мыслями о тебе.Спокойной ночи, парень из моих снов. Увидимся в стране грез.Люблю, люблю, люблю.Я намерена встретиться с тобой сегодня во сне.Надеюсь, ты будешь думать обо мне перед сном?День с тобой был потрясающим.Мне бы хотелось засыпать и просыпаться с тобой рядом.Скучаю по тебе каждую ночь.Интересно, если я приду к тебе во сне, чем мы займемся?Мне так холодно без тебя. Жаль ты не можешь меня согреть.Не можешь заснуть? Я тоже. Давай не спать вместе?Хороших тебе снов, красавчик.Сегодня полнолуние. Но луна все равно не такая большая и яркая, как моя любовь к тебе.Ненавижу засыпать без тебя в моей постели.Приглашаю тебя в мои сны сегодня ночью.Хотелось бы мне уснуть в твоих красивых и сильных руках.Выгляни в окно и посмотри на луну. Однажды мы будем любоваться ею, крепко держась за руки.Не могу заснуть, потому что думаю о тебе.Сегодня был отличный день. Не могу дождаться утра, чтобы увидеть тебя снова.Как думаешь, что приснится тебе этой ночью?Хочу любоваться тобой, пока ты спишь.Слушаю эту песню с закрытыми глазами и представляю тебя.Я вот-вот засну, но я должна успеть написать тебе, что люблю.Уже скучаю по тебе.Привет. Я тебя люблю. На этом все, я иду спать.С мыслями о тебе я ложусь спать. И просыпаясь по утрам, открыв глаза, я первым делом вспоминаю о тебе.Вспоминаю черты твоего лица до мельчайших деталей. Надеюсь скоро увидеть их вживую.Мне бы хотелось обнимать не подушку, а тебя.Хочу поскорее уснуть, чтобы увидеть тебя.Надеюсь, что ты будешь видеть сны с моим участием. Так будет справедливо – ведь ты не покидаешь мои сны всю неделю.В очередной раз убеждаюсь, что моя кровать куда мягче и удобнее, когда ты лежишь рядом.Угадаешь, что на мне сейчас надето? Подсказка: пижам я не ношу.В моей кровати так много свободного места. Она будто создана для того, чтобы в ней лежали двое. Ты и я, например.Подушка все еще пахнет тобой. Боюсь, утром я не смогу с ней расстаться и отменю все свои дела, лишь бы остаться в кровати.Прошлой ночью ты опять ворвался в мои сны. Похоже, ты решил в них поселиться. Кстати, я не против. Жду сегодня на том же месте.Хочу, чтобы ты лежал рядом со мной. Посмотри, здесь достаточно места для двоих (прислать фотографию из постели).Я так привыкла засыпать в твоих объятиях. Даже не знаю, что теперь делать.Фантазирую о том, чем бы мы могли заняться, если бы лежали в одной постели. Подсказка: нам было бы не до сна. Сладких снов!А знаешь, я ведь сплю без одежды. Да-да. Жаль, что ты этого не видишь. Ну, спокойной ночи!А ты знаешь, что ты – главный герой всех моих самых грязных фантазий? Вот недавно я представляла себе как ты… ладно, забудем. Сладких снов!В моей кровати явно чего-то не хватает. Или кого-то.Не могу заснуть. Во мне столько энергии. И некуда ее девать. Точнее, не с кем. Спокойной ночи.Как жаль, что тебя нет рядом. Сейчас начну думать о тебе и совсем не смогу заснуть.Как бы мне хотелось сейчас прикоснуться к тебе губами.Отправляйся в постель и подумай обо всех грязных вещах, которыми мы займемся в следующий раз.Пусть к тебе во снах придет самый красивый ангел. Но не привыкай к этому – иногда мне нужен отдых.Твоя кровать такая же большая, как и… ?Спокойной ночи. Только попробуй не думать обо мне перед сном. Я приду к тебе во сне и накажу.Я уже почти засыпала, как вдруг вспомнила нашу прошлую ночь. Теперь мне не спится. Ты возьмешь на себя ответственность за эти развратные воспоминания в моей голове?

P.S. Универсальный вариант, который понравится любому мужчине – напишите о том, как скучаете по нему, его телу и тому, что оно умеет делать. Но велик риск, что парень лишится сна.

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