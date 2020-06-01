Как пожелать спокойной ночи парню? 50+ сообщений
Сегодня, 19:31 Анастасия Иванова
Воспользоваться одним из предложенных ниже вариантов. Самые забавные, сексуальные и милые варианты ночных сообщений ждут вас в нашей статье.
Милые сообщения для него
Не могу заснуть, пока не скажу тебе, как я по тебе скучаю. Люблю. Сладких снов.
Ты лучше всех. Люблю тебя.
Сегодня был сумасшедший день и я мечтала с тобой увидеться. Буду думать о тебе перед сном. Спокойной ночи!
В моем сердце только ты. Сладких снов.
Я бы хотела засыпать с тобой. Что ж, увидимся во сне.
Каждый день ты даешь мне все больше причин для того, чтобы любить тебя.
Не знаю, что бы я без тебя делала. Ты значишь для меня очень многое.
Пыталась сосчитать причины, по которым я тебя люблю. Но их оказалось слишком много. Ложусь спать с мыслями о тебе.
Спокойной ночи, парень из моих снов. Увидимся в стране грез.
Люблю, люблю, люблю.
Я намерена встретиться с тобой сегодня во сне.
Надеюсь, ты будешь думать обо мне перед сном?
День с тобой был потрясающим.
Мне бы хотелось засыпать и просыпаться с тобой рядом.
Скучаю по тебе каждую ночь.
Интересно, если я приду к тебе во сне, чем мы займемся?
Мне так холодно без тебя. Жаль ты не можешь меня согреть.
Не можешь заснуть? Я тоже. Давай не спать вместе?
Хороших тебе снов, красавчик.
Сегодня полнолуние. Но луна все равно не такая большая и яркая, как моя любовь к тебе.
Ненавижу засыпать без тебя в моей постели.
Приглашаю тебя в мои сны сегодня ночью.
Хотелось бы мне уснуть в твоих красивых и сильных руках.
Выгляни в окно и посмотри на луну. Однажды мы будем любоваться ею, крепко держась за руки.
Не могу заснуть, потому что думаю о тебе.
Сегодня был отличный день. Не могу дождаться утра, чтобы увидеть тебя снова.
Как думаешь, что приснится тебе этой ночью?
Хочу любоваться тобой, пока ты спишь.
Слушаю эту песню с закрытыми глазами и представляю тебя.
Я вот-вот засну, но я должна успеть написать тебе, что люблю.
Уже скучаю по тебе.
Привет. Я тебя люблю. На этом все, я иду спать.
С мыслями о тебе я ложусь спать. И просыпаясь по утрам, открыв глаза, я первым делом вспоминаю о тебе.
Вспоминаю черты твоего лица до мельчайших деталей. Надеюсь скоро увидеть их вживую.
Мне бы хотелось обнимать не подушку, а тебя.
Хочу поскорее уснуть, чтобы увидеть тебя.
Флирт
Надеюсь, что ты будешь видеть сны с моим участием. Так будет справедливо – ведь ты не покидаешь мои сны всю неделю.
В очередной раз убеждаюсь, что моя кровать куда мягче и удобнее, когда ты лежишь рядом.
Угадаешь, что на мне сейчас надето? Подсказка: пижам я не ношу.
В моей кровати так много свободного места. Она будто создана для того, чтобы в ней лежали двое. Ты и я, например.
Подушка все еще пахнет тобой. Боюсь, утром я не смогу с ней расстаться и отменю все свои дела, лишь бы остаться в кровати.
Прошлой ночью ты опять ворвался в мои сны. Похоже, ты решил в них поселиться. Кстати, я не против. Жду сегодня на том же месте.
Горячие сообщения
Хочу, чтобы ты лежал рядом со мной. Посмотри, здесь достаточно места для двоих (прислать фотографию из постели).
Я так привыкла засыпать в твоих объятиях. Даже не знаю, что теперь делать.
Фантазирую о том, чем бы мы могли заняться, если бы лежали в одной постели. Подсказка: нам было бы не до сна. Сладких снов!
А знаешь, я ведь сплю без одежды. Да-да. Жаль, что ты этого не видишь. Ну, спокойной ночи!
А ты знаешь, что ты – главный герой всех моих самых грязных фантазий? Вот недавно я представляла себе как ты… ладно, забудем. Сладких снов!
В моей кровати явно чего-то не хватает. Или кого-то.
Не могу заснуть. Во мне столько энергии. И некуда ее девать. Точнее, не с кем. Спокойной ночи.
Как жаль, что тебя нет рядом. Сейчас начну думать о тебе и совсем не смогу заснуть.
Как бы мне хотелось сейчас прикоснуться к тебе губами.
Отправляйся в постель и подумай обо всех грязных вещах, которыми мы займемся в следующий раз.
Забавные сообщения
Пусть к тебе во снах придет самый красивый ангел. Но не привыкай к этому – иногда мне нужен отдых.
Твоя кровать такая же большая, как и… ?
Спокойной ночи. Только попробуй не думать обо мне перед сном. Я приду к тебе во сне и накажу.
Я уже почти засыпала, как вдруг вспомнила нашу прошлую ночь. Теперь мне не спится. Ты возьмешь на себя ответственность за эти развратные воспоминания в моей голове?
P.S. Универсальный вариант, который понравится любому мужчине – напишите о том, как скучаете по нему, его телу и тому, что оно умеет делать. Но велик риск, что парень лишится сна.
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По материалам: intrigue