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Какова доля россиян с мутацией, повышающей риск тяжелой формы Covid-19

Какова доля россиян с мутацией, повышающей риск тяжелой формы Covid-19

Специалисты медико-генетического центра Genotek выяснили, как часто встречаются носители опасной вариации в гене APOE, удваивающей вероятность госпитализации при заражении коронавирусом, среди 50 различных народов России и зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба Genotek.

«Наличие генетических мутаций не является гарантией развития тяжелой формы заболевания, хотя и может повышать эту вероятность. Пациентам с выявленной мутацией следует внимательнее соблюдать рекомендации по профилактике: чаще мыть руки, не трогать лицо, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию», — отметил математик и директор по продукту Genotek Александр Ракитько.

Ген и белок APOE представляют собой одни из самых важных молекул в клетках мозга и других частях тела, связанных с обменом веществ и круговоротом холестерина и жирных кислот в организме. Мутации в этом гене, как показывают последние генетические исследования, связаны с развитием болезни Альцгеймера, атеросклероза и некоторых других болезней. К примеру, мутация APOE4, имеющаяся в геноме примерно 10% жителей планеты, увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в три раза. Наличие подобной мутации в двух копиях APOE увеличивает шансы на приобретение этого заболевания в 12 раз и делает наступление болезни Альцгеймера почти неизбежным.

Недавно британские и американские биологи заявили, что носители APOE4 не только предрасположены к развитию нейродегенеративных болезней, но и тяжелых форм Covid-19. Как показал анализ геномов свыше 16 тыс. участников проекта UK BioBank, появление этой мутации значительно повышало риск заражения коронавирусом и удваивало шансы на попадание в реанимацию.

Ракитько и его коллеги по Genotek воспользовались накопленной ими обширной генетической базой данных для оценки того, как часто APOE4 встречается в геномах разных народов России, а также ряда зарубежных стран. Их расчеты показали, что этот показатель может в разы отличаться для представителей разных этносов, в том числе и близких с географической точки зрения.

К примеру, среди японцев, палестинцев и татар этот показатель был очень низким — всего 0,3%, тогда как среди удмуртов, таджиков, чувашей, а также норвежцев и шведов он был высоким — от 3,3 до 5,1%. Для русских был характерен средний показатель — 1,6%.

Подобные различия, как считают ученые, могут объяснять некоторые расхождения в частоте госпитализации с Covid-19, а также различия в уровне смертности, связанные с проникновением коронавируса в организм человека. Дальнейшие исследования такого рода, как надеются генетики, помогут понять, как именно мутация APOE4 связана с тяжелыми формами Covid-19 и какие меры можно предпринимать при лечении ее носителей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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