Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" начнутся 1 июля

Влада Некрасова

Кастинги новых сезонов шоу "Голос" и "Голос 60+" на Первом канале начнутся 1 июля, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Ровно через месяц, 1 июля, на Первом канале начинаются кастинги новых сезонов проектов "Голос" и "Голос 60+". Приемная комиссия пригласит в телецентр "Останкино" самых ярких претендентов из числа тех, кто уже успел подать заявки на участие в конкурсе. Тем временем прием анкет продолжается - мы ждем всех, кто мечтает подняться на знаменитую сцену "Голоса" и влюбить в себя телезрителей", - говорится в пресс-релизе.

Кастинги в "Останкино", как отметили в пресс-службе, пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, актуальных на тот момент. Вокалисты, успешно преодолевшие эту стадию, будут допущены к участию в "слепых прослушиваниях".

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного вокального проекта The Voice, который идет во многих странах.