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Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю судом из-за его откровений об их жизни

Ким Кардашьян и Канье Уэст пригрозили своему бывшему телохранителю судом из-за его откровений об их жизни

В семье Кардашьян — Дженнер появился новый повод для скандальных публикаций в прессе. Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются подать в суд на бывшего телохранителя рэпера, Стива Станулиса, который больше не зарабатывает на безопасности звезд, а пытается занять их место: Станулис снимается в кино, пишет сценарии и продюсирует кинопроекты. Недавно он принял участие в записи подкаста Hollywood Raw Дэкса Холта и Адама Глина, которым рассказал не только о своем новом кино, но и вспомнил о работе с Уэстом. Теперь Ким и Канье угрожают ему иском на десять миллионов долларов, если Стив продолжит публично делиться воспоминаниями о них.


Ким Кардашьян и Канье Уэст

По словам Станулиса, у хип-хоп-исполнителя были "нелепые правила". Например, ходить за ним на расстоянии десяти шагов. Экс-телохранитель также вспомнил, что Уэст сердился, если он не давал папарацци работать. Стив назвал Канье "самой капризной и жадной знаменитостью" в своей практике.

Ким и Канье уже отреагировали на эти характеристики, назвав их клеветой, и обвинили бывшего телохранителя в нарушении соглашения о конфиденциальности, которое он якобы подписал в 2016 году. Адвокат Станулиса заявил прессе, что его клиент ничего не нарушил.


Тара Рид и Стив Станулис

Мой клиент не нарушал никаких соглашений. Он принял участие в записи подкаста в поддержку своего нового фильма. Старые истории были подняты не впервые,— прокомментировал ситуацию адвокат Стива Станулиса.

Кстати, это не первый случай угроз супругов в адрес их бывшего телохранителя. В мае 2016 года они уже требовали от него публичных извинений за его слова.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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