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Когда откроются санатории Кавминвод, Алтайского края и Крыма

Когда откроются санатории Кавминвод, Алтайского края и Крыма

В российских регионах сохраняется «туман» относительно сроков и условий открытия санаториев. Относительная ясность есть, пожалуй, только в Краснодарском крае: там опубликовали реестр здравниц, которым разрешено работать с 1 июня. Но не все из них откроются в эту дату. О возможных сроках для Крыма, Кавминвод и Алтая – в нашей статье.


САНАТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НЕ ЗАРАБОТАЮТ РАНЬШЕ 8 ИЮНЯ

Несмотря на заявление федеральных властей о возобновлении работы санаторно-курортного комплекса с 1 июня, не во всех регионах России здравницы откроются в указанные сроки. Так, в Алтайском крае санатории, включая объекты в городе-курорте Белокуриха, будут закрыты до 8 июня 2020 года. До 22 июня приостановлено бронирование мест в других объектах размещения Алтайского края, включая гостиницы, пансионаты и базы отдыха.

В интервью ТАСС руководитель дирекции санаториев курорта Белокуриха Сергей Криворученко заявил, что санатории не смогут выполнить все требования Роспотребнадзора, в том числе, по обеспечению отдыхающих медицинскими масками, а также по дезинфекции каждые два часа всей своей территории. По его словам, только обеспечение масками новоприбывших гостей обойдется курорту в месяц в 4 млн рублей.

В эфире программы «Док-Ток» заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов сообщил, что у всех 16 санаториев курорта есть медицинская лицензия. На лето здравницами Белокурихи уже продано более 50% путевок, и июньские заезды должны были стартовать уже с первых дней. Так, на 1 июня ожидалось прибытие 300 человек, 2 июня - 400 человек.


КАКИМ КУРОРТАМ КМВ РАЗРЕШЕНО ОТКРЫТЬСЯ С 1 ИЮНЯ

Здравницы Ставропольского края, имеющие медицинские лицензии, заработают с 1 июня. С соблюдением всех противоэпидемических мер смогут открыться 123 санатория, большинство из которых находятся в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

По информации краевых властей, открытие санаториев будет поэтапным, по мере готовности объектов. Так, в Кисловодске из 40 санаториев полную подготовку провел пока один, в Ессентуках из 30 объектов подготовительную работу уже завершили в двух учреждениях.

По информации «Интерфакса», с 1 июня отдыхающих смогут принять четыре профсоюзных санатория и три бальнеогрязелечебницы: «Виктория» — в Ессентуках, имени Димитрова — в Кисловодске, имени Лермонтова — в Пятигорске, «Здоровье» — в Железноводске. Также планируется открыть профсоюзные бальнеогрязелечебницы, в частности Октябрьские ванны в Кисловодске, Верхнюю радоновую лечебницу в Пятигорске и Железноводскую бальнеогрязелечебницу, которые будут работать как поликлиники.

В рамках рекомендаций Роспотребнадзора, на курортах КМВ будет доступно бронирование только одноместных номеров 1 и 2 категории. Продажа двухместных номеров возможна лишь членам одной семьи. Как и в Краснодарском крае, объекты размещения Ставрополья организуют трансфер для своих гостей с железнодорожного вокзала или аэропорта.

По словам представителей министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, они рассчитывают на восстановление туропотока в здравницы региона, начиная с сентября и до конца года. По оценке ведомства, это произойдет и за счет туристов, которые не поедут за границу, и тех, кто перенесет весенние заезды на осенний период.


КУРОРТЫ КРЫМА ОТКРОЮТСЯ.. НО ТОЛЬКО «ДЛЯ СВОИХ»

Отелям и санаториям Крыма с 15 июня разрешат открыться, но пока их гостями будут лишь жители полуострова. «Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном. Ждем ответа федерального центра о возможности или невозможности смягчить требования Роспотребнадзора», - заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов назвал рекомендации Роспотребнадзора по работе санаторно-курортных учреждений невыполнимыми и обратился в правительство России с просьбой исключить некоторые из требований. Например, это касается обязательного тестирования на коронавирус, как для персонала, так и для туристов, приезжающих в регион, а также социального дистанцирования на пляже.


НА КУБАНИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ СО СПИСКОМ САНАТОРИЕВ

В Краснодарском крае наконец-то определились с реестром санаторно-курортных организаций, которым разрешено открыться с 1 июня.

Таких объектов 201, они находятся на территории Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, а также Ейского, Мостовского, Темрюкского, Туапсинского, Апшеронского, Каневского, Белореченского, Лабинского и Славянского районов.

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», пляжи санаториев, по крайней мере, до 6 июня, будут закрыты.

В связи с ограничениями, не все здравницы из опубликованного администрацией списка готовы начать работу с 1 июня. Более 60% объектов планируют открыться в более поздние сроки. Это¸ в том числе, связано с ограничениями на прием гостей из-за карантина в крае – подробнее об этом читайте в этом материале.

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По материалам: atorus.ru

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