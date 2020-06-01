Королева против: принц Эндрю может не вернуться к королевским обязанностям

Вадим Карасев

Дружба с Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле и педофилии, уже наложила отпечаток на репутацию сына королевы Елизаветы II принца Эндрю. В ноябре прошлого года он принял решение сложить с себя королевские полномочия, которое его мать одобрила и приняла. Но, как сообщают британские СМИ, к ним 60-летний принц может и вовсе не вернуться.

Как говорят источники, королева "не видит пути назад" для своего сына, и королевская семья не собирается пересматривать меры в отношении него. Для принца Эндрю новое решение матери, похоже, было неожиданным и крайне неприятным, потому что он-то как раз планировал в скором времени вернуться к своим обязанностям.





Королева Елизавета II и принц Эндрю

Напомним, что принца Эндрю обвинила в противоправных действиях сексуального характера в отношении себя Вирджиния Джуффре, которую Эпштейн держал в сексуальном рабстве с 16 лет. По ее словам, ее заставили заняться сексом с принцем Эндрю. Букингемский дворец все обвинения отрицал, назвав их неправдивыми и заявив о непричастности герцога Йоркского к этому скандальному делу. Сначала выразивший желание сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна принц Эндрю вскоре свое решение изменил и отказался оказывать содействие правоохранительным органам.

Из-за секс-скандала, в который оказался вовлечен принц Эндрю, королева Елизавета II отменила пышное торжество по случаю его 60-летия, а его дочь принцесса Беатрис была вынуждена отменить вечеринку в честь своей помолвки.

Сам Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе вскоре после своего задержания.



