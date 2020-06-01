Косачев: в чистоте голосования по Конституции сомнений не будет

Влада Некрасова

Предложения по порядку проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию, готовность инфраструктуры и участие наблюдателей говорит о том, что в чистоте процедур не будет никаких сомнений, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире телеканала «Россия-24».

На совещании с членами рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны Президент России определил дату общероссийского голосования по поправкам к Конституции — оно пройдёт 1 июля. Эту дату Владимир Путин считает «безупречной» с юридической точки зрения, так как с её объявления пройдёт 30 суток, как и указано в законе о поправках. Нужен этот месяц и для того, чтобы, по словам российского лидера, принять дополнительные шаги для борьбы с коронавирусной инфекцией и улучшения ситуации с её распространением в стране.

«Это решение касается важнейшего вопроса в жизни страны. Есть твёрдая уверенность в том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит провести голосование», — сказал Косачев.

Сенатор добавил, что процедура голосования не создаст угрозу для здоровья граждан.

Как считает Константин Косачев, россияне хорошо понимают содержание перечня поправок в Конституцию, за которые им предложено проголосовать, и определились в своём отношении к ним, тем более что у них будет ещё 30 дней на их изучение. Сенатор добавил, что дата голосования юридически чистая.

«Изменения в Конституцию направлены на защиту национальных интересов нашей страны, защиту интересов наших граждан», — подчеркнул Косачев.

Среди поправок он выделил приоритет национального законодательства над международным.

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