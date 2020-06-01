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Крупнейший полностью электрический самолет успешно прошел первые испытания

Крупнейший полностью электрический самолет успешно прошел первые испытания

На озере Мозес в штате Вашингтон успешно прошел первый полет крупнейшего на данный момент самолета, работающего исключительно на электродвигателе.

Создателями самолета стали авиакомпания Harbour Air и производитель электрических двигателей Magnix из Сиэтла. Ими был модернизирован самолет Cessna Grand Caravan 208 с двигателем мощностью 750 лошадиных сил. Он способен перевозить до девяти пассажиров. Наблюдатели 30-минутного полета говорят, что они почти не слышали шума двигателя. Гораздо больше шума производил небольшой сопровождающий самолет Cessna Chase.

По словам генерального директора Magnix Роя Газнарски (Roei Ganzarski), полет стал первым шагом в долгом процессе усовершенствований, которые, в конце концов, позволят новому поколению экологически чистых двигателей поднимать в воздух большие коммерческие авиалайнеры. По его мнению, электрические самолеты не только способны внести большой вклад в улучшение экологической обстановки, но также будут требовать меньшего количества обслуживания, поэтому их эксплуатация в час будет на 80 % дешевле, чем самолетов с топливным двигателем, что означает более низкие цены на билеты и более широкие стимулы для авиакомпаний по созданию маршрутов в небольшие аэропорты и менее популярные регионы. Ганзарски надеется получить для нового двигателя сертификат Федерального управления гражданской авиации США к 2021 году. Одновременно Magnix работает над двигателем в 1500 лошадиных сил.

Использование самолетов на электродвигателях не лишено недостатков. Дальность полета Cessna Grand Caravan 208 с новым двигателем составляет всего 100 миль, тогда как с топливным двигателем он может преодолевать за один рейс 1200 миль. Рой Газнарски считает, что преодолеть этот недостаток можно будет после создания более мощных электрических батарей. Возможно, это будут литий-серные или водородные аккумуляторы или же батареи пока еще не открытого типа. В течение следующего десятилетия вес батарей будет снижаться, а мощность расти, так что электропланы смогут перевозить до двадцати пассажиров. Появления же электрического самолета вместимостью в сто пассажиров, по мнению Газнарски, предстоит ждать 30–40 лет.

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По материалам: polit.ru

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