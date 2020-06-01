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"Куча придурков". Трамп обрушился с критикой на губернаторов штатов

"Куча придурков". Трамп обрушился с критикой на губернаторов штатов
Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на губернаторов штатов, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, действие произошло в ходе закрытой телефонной конференции с губернаторами. Газета сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора.


"Вы должны доминировать. Если вы не доминируете, вы напрасно тратите время – они будут бегать за вами, вы будете выглядеть как куча придурков", – приводятся слова американского лидера.

Газета указала, что президент США потребовал от губернаторов арестовывать и судить людей, "они должны сидеть в тюрьме в течение долгого времени".

# В мире
По материалам: ria.ru

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