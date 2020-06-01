Купальня римской эпохи найдена в швейцарском Бадене

Вадим Карасев

В швейцарском Бадене найден купальный бассейн римских времен. По словам археологов, он был построен во второй половине I или начале II века нашей эры и очень хорошо сохранился. К бассейну ведет трубопровод более поздней постройки, по которому в бассейн поступала горячая вода из минеральных источников. «Мы очень рады, что у нас появилось еще одно свидетельство 2000-летней истории купален в Бадене», — добавляет руководитель археологического проекта Андреа Шаер (Andrea Schaer).

Горячие серные источники и сейчас привлекают в швейцарский Баден много отдыхающих. Ценили их и во времена Римской империи. Впервые город упоминается в I веке нашей эры под названием Aquae Helveticae — «Воды гельветов». Тацит говорит, что это «посе­ле­ние, при­вле­кав­шее сво­им кра­си­вым место­по­ло­же­ни­ем и целеб­ны­ми источ­ни­ка­ми мно­гих при­ез­жих и раз­рос­ше­е­ся бла­го­да­ря это­му до раз­ме­ров неболь­шо­го горо­да» («История», I, 67, перевод Г. С. Кнабе). Город был сожжен во время войн Года четырех императоров (69 г. н. э.), но быстро отстроен уже не из дерева, а из камня. Ко временам этой реконструкции относится найденный бассейн.

Сперва большинство посетителей источников происходили из расположенного неподалеку постоянного военного лагеря Виндонисса, но и когда в 101 году войска покинули Виндониссу, город уцелел. Помимо купален, в нем действовали гончарные и бронзовые мастерские. В середине III века, когда городу угрожали нашествия алеманов и гуннов, он был укреплен. Большое количество монет, найденных возле источников, показывает, что их продолжали посещать.

Хотя в исторических источниках нет упоминаний об использовании термальных ванн после распада империи, археологические данные указывают, что по крайней мере некоторые из римских сооружений оставались в эксплуатации до IX века. К XIII веку в городе были построены новые купальни, а город получил новое название Баден, обозначающее купальни на средненемецком языке.

Предполагают, что найденный бассейн был частью легендарных баденских купален святой Верены, которые использовались со времен средневековья вплоть до XIX века. Но он, как считают археологи, был в употреблении только на раннем этапе, а в какой-то момент купальни святой Верены были уменьшены, а римские бани забыты.