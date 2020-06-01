Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые с начала марта

Вадим Карасев

Курс доллара на Мосбирже в понедельник, 1 июня, опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2020 года.

Росту рубля помогли американский президент Дональд Трамп и подписанная сделка ОПЕК+, пишут Ведомости.

Отмечается, что такое падение курса доллара было зафиксировано в начале торгов на Мосбирже в пятницу, 29 мая. Тогда курс доллара равнялся 69,86 рублям, а евро – 77,8 рублям, а к 10.30 курсы доллара и евро еще упали: доллар стал стоить 69,76 рублей, а евро – 77,66 рублей.

По мнению аналитика «ВТБ капитал» Максима Коровина, данное падение курса основных иностранных валют могло произойти после публикации Bloomberg, в которой представитель ОПЕК+ заявил о том, что участники соглашения, вероятнее всего будут обсуждать вопрос продления существующих соглашений о сокращении добычи нефти.

Напомним, что подписанная сделка ОПЕК+ предусматривает некоторое смягчение ограничений на добычу нефти с июля 2020 года. Будет ли принято новое соглашение, сейчас сложно сказать.

Вторым фактором, который помог повлиять на укрепление рубля, стала «мягкая риторика» Трампа в отношении Китая. Как отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, американский президент грозился ввести новые, более жесткие, меры против КНР, но в итоге, меры оказались не такими жесткими, как опасались на мировом рынке.

Главный аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов полагает, что вполне вероятно, что совсем в ближайшее время курс доллара вернется к отметке 73-75 руб/долл.

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