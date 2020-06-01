Летнюю оздоровительную кампанию планируется начать с 1 июля – Кравцов

Алексей Вольцев

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что летнюю оздоровительную кампанию планируется начать с 1 июля, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Об этом он заявил в рамках онлайн-фестиваля «Большая перемена».

Министр уточнил, что, по мнению специалистов, эпидемиологическая ситуация это позволит.

«Возможно, будут укороченные смены. Тем не менее мы сделаем все, чтобы дети максимально отдохнули, получили такую возможность», – сказал Кравцов.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Сбербанка, Mail.ru Group, ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Российского движения школьников, движения «Юнармия», Кружкового движения НТИ, Ассоциации волонтёрских центров, арт-кластера «Таврида», федеральных детских центров, Русской медиагруппы.