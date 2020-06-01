Лунный день сегодня 1 июня 2020 года

Вадим Карасев

На календаре понедельник, 1 июня — начало не только новой недели, но и летнего сезона. Рекомендации лунного календаря предостерегут от напрасных рисков и подскажут, как начать лето во всеоружии.

Пришло долгожданное лето, но проблем никто не отменяет. Сегодня приготовьтесь к резким перепадам настроения, драмам и необычным ситуациям: нас ожидает влияние Луны в Весах. В лунном календаре это время больших шансов и немалых препятствий на пути к достижению поставленных целей. Астрологи советуют сосредоточиться на позитивных аспектах жизни, заняться духовным ростом, обратить взгляд на близких и тех, кто нуждается в нашей помощи.

Фаза Луны: 10-11 лунный день. Растущая Луна в Весах создает атмосферу легкости и позитива, снимает лишнее напряжение. Положение Луны вынуждает частично поменять направление мыслей и круг общения, взять паузу в делах.

Магнитные бури: магнитной бури не предвидится, так как вспышек на Солнце в последние дни не было.

Благоприятные дела 1 июня:

теплое общение с друзьями и близкими;творческая и деловая активность;интернет-покупки;духовные практики, избавление от негативных мыслей;оздоровительные процедуры.

Опасности и риски 1 июня:

Домашние дела при Луне в Весах

зависимость настроений от состояния окруженияневнимательность за рулем;участие в интригах и сплетнях;передача денег в долг, новые займы.

В понедельник выделите время на ревизию окон, зеркал и всех стекол, которые есть в доме. Если вы заметите на них большой слой пыли, пора заняться их очищением. Грязные окна не только не пропускают свет, но и тормозят процесс свободной циркуляции положительной энергии. Чтобы помочь счастью прийти в ваш дом, помойте зеркала и стекла, подкрепив это чтением специальной мантры, направленной на поддержание позитивной энергетики.

Работа и деньги в понедельник

Для решения рабочих вопросов наиболее удачна вторая половина дня. Именно на это время можно назначать собеседования, подписывать договоры и оформлять важные бумаги. Также складываются отличные условия для поиска новой работы, которая в будущем может принести материальную стабильность. Стабильный доход будет реален только в том случае, если вам действительно нравится ваша сфера деятельности. Если же вы каждое утро заставляете себя идти на работу, то это негативным образом отразится на вашей прибыли.

Внешний вид по лунному календарю

Отдайте сегодня предпочтение ярким цветам — оранжевому, желтому или красному. Это активирует позитивную энергию и привлечет нужные события. Не стоит надевать слишком обтягивающие вещи: такая одежда будет сковывать вас и на энергетическом плане, что станет сигналом для подсознания, что вы не готовы к переменам и пытаетесь ограничить себя в действиях.

Любовь и отношения сегодня

Июнь начнется с позитивной ноты: и дела рабочие получится урегулировать, и в личной жизни преуспеть. Не исключено, что Луна в Весах принесет гармонию и романтику в личную жизнь. Правда, о себе могут напомнить давно прерванные отношения. Но это не должно вас смущать, скорее всего, это будут просто игры ностальгии. Отвлечься от них помогут заботы о будущем и наслаждение настоящим.

Настроение и здоровье 1 июня

Практически все события этого дня заложат основу для будущих серьезных перемен по всем сферам жизни. Чтобы соответствовать моменту и адаптироваться к переменам, нужно стать более гибкими в поведении и в мышлении, а также научиться видеть позитивные аспекты. Именно позитивный взгляд на вещи станет определяющим фактором успеха. Со стороны здоровья никаких серьезных проблем быть не должно, но все же оздоровительные меры не помещают: придерживайтесь режима дня, запретите себе работу по ночам, принимайте витамины, больше дышите воздухом.