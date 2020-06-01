Малышева заменила Гордона на Первом канале из-за подозрений на коронавирус

Вадим Карасев

Елена МалышеваКадр: Первый канал / YouTube

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заменила Александра Гордона в программе «Док-ток» и провела выпуск программы от 25 мая вместо него. В эфире передачи Первого канала она заявила, что у Гордона подозревают коронавирус. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

«Сегодня оказалось, что у Александра Гордона появились небольшой кашель и першение в горле. Возможно, это коронавирус. Мы попросили Сашу остаться дома, он сдаст все анализы», — рассказала Малышева.

По ее словам, точную информацию о диагнозе коллеги с телеканала она сможет сообщить позже. «А сегодня будем говорить не просто о коронавирусе, а о том, формируется ли у нас иммунитет к этому треклятому микробу», — заключила врач и начала передачу.

Ранее сообщалось со ссылкой на источники, что у Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток», хотя у ведущего и не было симптомов заболевания. Утверждалось, что он сдал экспресс-тест на коронавирус от компании Biozek Medical и результат оказался положительным. После этого ведущий покинул студию в Останкино.