Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"

Лидия Мартынова

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил об успешности прошедших праймериз.

"Праймериз успешно состоялись", - сказал он в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР по случаю завершения электронного предварительного голосования.

По его словам, праймериз в этом году проходили в "крайне непростых условиях"

"Вы проделали большую работу чтобы люди могли решить, кого ЕР могла бы выдвинуть на выборах в сентябре", - поблагодарил он.