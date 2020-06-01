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Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"

Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"
Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил об успешности прошедших праймериз.

"Праймериз успешно состоялись", - сказал он в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР по случаю завершения электронного предварительного голосования.

По его словам, праймериз в этом году проходили в "крайне непростых условиях"


"Вы проделали большую работу чтобы люди могли решить, кого ЕР могла бы выдвинуть на выборах в сентябре", - поблагодарил он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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