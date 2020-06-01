Международный день защиты детей впервые проходит в «Орленке» в онлайн-формате

Анастасия Иванова

1 июня в социальных сетях Всероссийского детского центра «Орленок» проходят различные онлайн-мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Программа включает кулинарные мастер-классы поваров «Орленка» и интеллектуальный онлайн-квиз с участием вожатых и детей в прямом эфире.

В рамках программы во время праздника «Музыкальный час» вожатые детского центра в прямом эфире исполнят любимые песни детей по заявкам, которые будут получать в комментариях.

В этот день все желающие также смогут принять участие в онлайн-игре и отправиться на виртуальную экскурсию в детский лагерь «Орленка» «Штормовой»: увидеть каюты, камбуз и капитанский мостик, научиться вязать настоящие морские узлы. Детей также ждут мастер-класс по фокусам, подкаст «Впадаем в детство» с участием начальников лагерей центра и запуск международной акции #ПриветМира.

В честь дня рождения комплекса мастерских «Орленка» «Аллея Мастеров» его педагоги проведут мастер-класс по изготовлению открыток из текстиля и оформлению конвертов. Готовую открытку можно будет отправить по почте с поздравлениями по случаю 60-летия центра. Сделанные детьми открытки станут основой выставки, которая откроется в «Орленке» 12 июля.

Программа завершится интеллектуальным квизом на тему детства в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Команда вожатых будет отвечать на заранее присланные ребятами вопросы.

История «Орленка» началась в июле 1960 года. Сейчас он включает десять базовых детских лагерей, в каждом из которых реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года детский центр принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья. В 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».