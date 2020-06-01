МИД России выразил демарш чешскому послу

Влада Некрасова

Министерство иностранных дел России недоумевает в связи с затягиванием Чехией консультаций по улучшению двустороннего диалога. Об этом сегодня заявил первый замглавы российского МИДа Владимир Титов послу Чехии в РФ Витезславу Пивоньке.

«Чешскому дипломату было высказано недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, было отмечено, что «в последнее время атмосфера в двусторонних делах значительно деградировала», и не по вине российской стороны «накопилось много проблем». Согласно заявлению, Москва готова обсуждать возникающие вопросы, однако чешские власти продолжают принимать деструктивные решения, которые вызывают сомнение в желании Праги «выправлять ситуацию». В этой связи в МИД России подчеркнули, что дальнейшие отношения с Чехией будут выстраиваться на основе реакции на демарш.

Напомним, двухсторонние отношения между Чехией и Россией усложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в начале апреля. Позже в чешских СМИ появилась информация о том, что российский дипломат привез в Прагу смертельный яд с целью отравить старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. В МИД РФ публикацию назвали беспочвенными нападками и пригрозили последствиями, а внешнеполитическому ведомству Чехии была направлена нота. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что готовы на двухсторонние консультации для улучшения диалога между странами.