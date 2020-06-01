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Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателей подали уже 128 тыс. человек.

Михеева: заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателей подали уже 128 тыс. человек.

Заявки на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателей подали уже 128 тысяч человек. Об этом сообщила секретарь Общественной палаты РФ (ОП РФ) Лидия Михеева, передает Интерфакс.

"Мы постараемся сделать все, что нужно, чтобы обеспечить участки необходимым количеством общественных наблюдателей. У нас на сегодняшний день на сайте общественныйнаблюдатель.рф оставили заявки уже 128 тысяч человек", - сообщила Михеева.

Секретарь ОП РФ подчеркнула, что участие наблюдателей во всех процедурах голосования является одной из важных задач.

"Поэтому и Общественная палата России, и общественные палаты регионов понимают серьезность вопроса, и нам нужно максимальным образом обеспечить те дни и те участки достаточным количеством желающих понаблюдать за этим процессом", - сказала Михеева.

Она также выразила уверенность, что это удастся. "Прежде всего, потому, что интерес к процедурам общественного наблюдения проявили и крупнейшие общественные объединения, в том числе и профсоюзные организации, и политические партии. Мы со всеми политическими партиями уже встречались и подписали соглашение со многими", - сказала секретарь ОП.

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По материалам: uposters.ru

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