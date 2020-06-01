Минфин связал блокирование погранпункта в Закарпатье с контрабандой

Анастасия Иванова

Инцидент с блокированием контрольно-пропускного пункта Тиса в Закарпатской области связан с попыткой ввоза контрабандных товаров на территорию Украины, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.Для решения конфликтной ситуации в Закарпатскую область срочно отправлен исполняющий обязанности Государственной таможенной службы Игорь Муратов.На данный момент на КПП образовались километровые очереди из-за отказа некоторых водителей и пассажиров автомобилей декларировать товары, которые ввозятся на территорию Украины. Также водителям предложили передать эти товары на таможенный склад. На эти условия согласились лишь несколько водителей."Это очередная попытка пересечь границу незаконным путем и завезти контрабандные товары. Однако эти схемы больше не сработают. Как ранее уже не будет. И к этому должны привыкать все", - отметил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.Напомним, что конфликтная ситуация на пункте пропуска Тиса сложилась после того, как 30 мая некоторые водители пытались нелегально ввезти на территорию Украины определенные товары. Впоследствии пограничники отказали во въезде нескольким транспортным средствам.