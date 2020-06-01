Минпросвещения России проведет День защиты детей в онлайн-формате

Влада Некрасова

1 июня Минпросвещения России совместно с порталом «Большая перемена» проводит масштабные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Участников ждут праздничный марафон, вебинары, мастер-классы, акции и флешмобы, полезные уроки и встречи с интересными людьми. Часть мероприятий будет посвящена детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Минпросвещения России и Хор Турецкого представят совместный творческий проект «Пусть всегда будет солнце!». На площадке платформы Zoom песню с одноименным названием исполнят солисты Хора и победители масштабных детских вокальных конкурсов, среди которых дети с нарушениями слуха.

Центр защиты прав и интересов детей Минпросвещения России проводит ряд мероприятий, включающих цикл вебинаров по реализации Десятилетия детства, флешмоб #ПраваДетей, викторины и мастер-классы. Полный перечень мероприятий опубликован на сайте.

Совместно с Минкомсвязью и организацией «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими технологическими компаниями Минпросвещения проведет Всероссийский открытый урок по кибербезопасности с участием заместителя Министра просвещения Татьяны Васильевой.

Ключевым событием 1 июня станет масштабный Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена», организованный на площадке сообщества vk.com/bpcontest в соцсети «ВКонтакте».

Марафон откроет Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. В 14 часов на интересующие школьников и студентов вопросы в прямом эфире ответит Министр просвещения Сергей Кравцов.

Команда арт-кластера «Таврида» при участии российских артистов проведет свыше 500 мастер-классов по нескольким творческим направлениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В программе фестиваля – запуск нового образовательного проекта «Большой перемены» в соцсети «ВКонтакте», старт специальной литературной недели «ПостЭпидемия», массового квиза от Российского движения школьников и проекта «Родительский лекторий», а также флешмобы #СтартвЛето, #УчительЯСкучаю, #ВсеМыДети и многое другое.

Фестиваль завершится праздничным онлайн-концертом с российскими звездами, который состоится при участии шоу «Ночной контакт». Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» при поддержке Минпросвещения России и Минтруда России проведет акцию «Так просто быть рядом!», в рамках которой известные артисты, спортсмены и общественные деятели встретятся в режиме онлайн с 10 000 воспитанников 300 российских организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и специальных учебно-воспитательных учреждений. Ребят ждет утренняя зарядка с Александром Овечкиным, Виталием Фридзоном, Александром Самедовым, Андреем Рожковым. В прямом эфире они пообщаются со Станиславом Дужниковым, Андреем Рожковым, Екатериной Волковой, Егором Дроновым и другими артистами. Кроме того, юные зрители примут участие в специальном кулинарном мастер-классе шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева и мастер-классе Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Мероприятия стартуют в 8:00 по московскому времени и будут транслироваться на YouTube-канале Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны».

В социальных сетях в рамках акции #ДетскиеМечты дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, запишут короткие видеоролики о том, кем хотят стать, когда вырастут, и чего хотят достигнуть в будущем. А для всех семей страны Фонд Андрея Первозванного и Диана Гурцкая проведут Всероссийский семейный флешмоб «День детей и родительского счастья». Лучшее семейное музыкальное исполнение или креативное семейное фото пользователи соцсетей отберут 5 июня.

Анонсирование всех мероприятий уже стартовало в официальных сообществах Минпросвещения России в социальных сетях. Там же будет проходить трансляция ключевых мероприятий.