Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, на которой глава кабмина доложит об общенациональном плане восстановления экономики, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен содержать мероприятия по нормализации деловой жизни и росту экономики, восстановлению занятости и доходов граждан. Президент отмечал, что ключевая задача плана не только стабилизация ситуации в экономике, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.

Правительство должно представить Путину общенациональный план восстановления экономики в понедельник.

"Сегодня будет этот документ представлен в Кремль. На завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече именно Мишустин будет докладывать президенту об этом документе", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что встреча, "большая часть как минимум, будет открыта".