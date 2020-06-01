Может ли человек жить 200 лет: мифы и факты о самых известных долгожителях мира

Вадим Карасев

На протяжении всей истории наука пыталась ответить на вопрос, как продлить свою жизнь. Идея долгожительства окружена множеством мифов. Постараемся отделить факты от вымысла и разобраться, долго ли ждать эликсира вечной молодости.

К сожалению, долгожители жили не в то время, когда всё четко документировалось, поэтому различные истории обросли мифами и легендами. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что немаловажным фактором долгожительства является сильное биополе. Для повышения энергетики необходимо пользоваться пятью полезными способами.

Почему люди живут так мало и что с этим делать

Даже малые дети понимают, что со временем организм изнашивается. У бабушек и дедушек становятся хрупкими кости, ухудшается зрение, теряется эластичность кожи. Внутренние органы тоже страдают.

Очень большую сложность для восстановления и лечения болезней для ученых представляет мозг человека. Смерть наступает либо из-за остановки сердца, либо из-за отключения мозга. Если сердце можно заменять теоретически бесконечно, то мозг может отказать в работе, даже когда речь еще не идет о глубокой старости. Эксперты пока не научились лечить такие недуги как, например, болезнь Альцгеймера.

Также вопросы долгожительства очень сложно решать из-за того, что мы стареем на клеточном уровне. Ученым нужно разработать препарат или методику, которая будет заменять клетки на новые. И только после того, как мы научимся лечить все болезни, заменять любые органы бесконечное число раз, а также победим клеточное старение, можно будет говорить о жизни в 200 и даже более лет. Теоретически, если решить самые главные проблемы, можно достичь бессмертия, но это станет возможно не через сто или двести лет, а через сотни или тысячи, либо вообще останется фантастикой и мечтой человечества.

Факты о долгожителях

Итак, ученые пока не могут сделать любого человека долгожителем. Они лишь могут отсрочить неминуемое. Именно поэтому даже до 200 лет дожить пока абсолютно нереально.

Официальные факты говорят нам о том, что самым старым человеком, жившим в новой истории, была Жанна Кальман — француженка, которой на момент смерти было 122 года. Ее не стало в 1997 году, но все равно есть некоторые вопросы достоверности относительно ее возраста. Самым старым человеком из всех подтвержденных официально является американка Сара Кнаусс, которая прожила 119 лет. Удивительно, но факты говорят нам о том, что из ста известных миру самых больших долгожителей всего шесть мужчин.

Мифическая история о самом старом мужчине

Говорят, что самым долгоживущим человеком в мире был китаец Ли Цинъюнь. По некоторым версиям ему было на момент смерти аж 256 лет. В современном мире это считается не более чем мифом, потому что никаких доказательство его уникальности нет.

Говорят, что он родился во второй половине 17 века и прожил до начала 20 века. Он был торговцем травами, многое знал о медицине и различных оздоровительных практиках. Скорее всего, тут причастна либо подтасовка фактов, либо имеет место какая-то ошибка. Ученые уверены в том, что 200 лет прожить никому не под силу, даже если взять идеальные условия и питание.

Согласно легендам, мудрый старик Ли Цинъюнь поддерживал свою молодость травами. После его смерти у него осталось более 200 потомков. Про старика написал книгу его сослуживец — генерал Ян Сэнь. Книга называется «Хроника жизни двухсотпятидесятилетнего долгожителя».