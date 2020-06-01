"На меня напал мужчина": Бузова рассказала о покушении на свою жизнь

Вадим Карасев

34-летняя Ольга Бузова откровенно рассказала о случае, произошедшем с ней в самом начале карьеры. По словам певицы, на нее было совершено покушение, сообщает Teleprogramma.ru.

Звезда "Дома-2" призналась в эфире программы НТВ "Ты не поверишь!", что в момент нападения на нее перепугалась не на шутку.



Бывали ситуации, когда поклонники после концерта на машину кидались. Мне было тогда страшно. Помню, как в начале сольной карьеры я вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа



По словам звезды, она шокирована действиями Алексея Барышникова, который 23 мая захватил заложников в отделении московского банка, потребовав встречи с Ольгой Бузовой.

"Я усилила охрану. Я никогда не нарушаю закон. И жизненный закон я не нарушаю. Я не предаю и не ворую. Эмоции и алкогольное опьянение для этого мужчины не оправдание его действиям", - заявила Бузова.

Напомним, преступник после случившегося признался, что он влюбился в звезду "Дома-2", сообщает Starhit.

"Просто так уж вышло. Я Ольгу Бузову хотел увидеть. Влюбился", - заявил Алексей Барышников в интервью с журналистами, после чего на его глазах появились слезы.

Сотрудники СМИ рассказали Барышникову, что Ольга Бузова узнала о нем. Певица плакала и выразила желание приехать к захватчику. Однако сам мужчина теперь уже не горит желанием ее увидеть.

"А теперь уж что... Сегодня суд. Посадят в СИЗО. Получу срок. Поеду в колонию. Но я не переживаю. Какая разница, где быть? Мне везде одинаково", - цитирует преступника "Московский комсомолец".

Алексей Барышников далеко не первый раз попадает за решетку - в 2017 году он освободился из колонии в Краснодарском крае. Преступник признается, что иногда пьянствовал.



Как писал NEWSTES, ранее бойфренд Бузовой предложил ей увеличить грудь.