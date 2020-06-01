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На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star

На Щелковском автовокзале откроются четыре проекта Black Star
В многофункциональном комплексе "Щелковский", построенном на востоке Москвы на месте Щелковского автовокзала, откроются четыре проекта объединения Black Star, сообщила пресс-служба комплекса.

"Black Star запустит сразу четыре проекта, которые займут площадь более 1,3 тысячи квадратных метров: автомойку с детейлинг-центром Black Star Car Wash, ресторан быстрого питания Black Star Burger, женский салон красоты 13 BEAUTY by Black Star и мужской барбершоп 13 by Black Star", - уточняется в сообщении пресс-службы.

Реконструкцией Щелковского автовокзала с 2017 года занимается компания "Киевская площадь", договорившаяся с властями Подмосковья, которым принадлежало здание вокзала, о создании на его месте многофункционального комплекса, в котором должны разместиться транспортный хаб (ТПУ), магазины, развлекательные зоны, кафе и рестораны. Открыть комплекс предполагается в октябре.


Года Нисанова и Зараха Илиева - одних из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве. Бизнесмены несколько лет подряд возглавляют составляемый журналом Forbes рейтинг российских рантье. В частности, "Киевской площади" принадлежат рынки "Фуд Сити" и "Садовод", торговый центр "Европейский", отель "Radisson Collection Украина". Всего у компании почти 3,8 миллиона квадратных метров коммерческих площадей.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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