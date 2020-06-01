Найден «гениальный» способ бесплатно смотреть фильмы с чужого аккаунта

Вадим Карасев

Фото: Depositphotos

В стриминговом сервисе Netflix нашли способ бесплатно смотреть фильмы и сериалы с чужого аккаунта незаметно для владельца, оплачивающего просмотр. Об этом сообщил пользователь соцсети Twitter с ником yellowgengar2.

По его словам, обман удался бывшей девушке его брата. Возлюбленная смогла незаметно смотреть контент пару месяцев, придумав для своего пользователя необычные аватар и название. Она замаскировала учетную запись как раздел «Настройки», сделав изображение, схожим с настоящим разделом настроек сервиса.

«Честно говоря, я даже не злюсь. Я лишь крайне разочарован самим собой, так как реально повелся на аккаунт под названием "Настройки", думая, что это настройки Netflix», — отметил он. В комментариях многие назвали такой способ «гениальным». На твит отреагировал и официальный аккаунт сервиса. «Респект», — написал профиль Netflix в Twitter. Некоторые посчитали, что с таким навыком скрытности девушка заслужила и дальше пользоваться аккаунтом.

В октябре 2019 года пользовательница Reddit рассказала, что поменяла пароль для сервиса Netflix из-за того, что им пользовалась ее сестра, но за подписку не платила. В комментариях юзеры поддержали это решение.

Аналитическая компания App Annie в конце 2019 года составила рейтинг самых экономически прибыльных приложений. Первую строчку в списке занял стриминговый сервис Netflix. На втором месте оказалось приложение для знакомств Tinder, на третьем — Pandora Music.