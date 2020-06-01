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Названа лучшая шоколадная паста

Названа лучшая шоколадная пастаФото: Depositphotos

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование шоколадно-молочной пасты популярных марок. В тестировании приняла участие продукция брендов «Тикли», Nutti, Bonte, «Шарлиз», Lucky Days и «Карусель». Стоимость варьировалась от 170 до 760 рублей за килограмм. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как выяснилось, в составе половины образцов не оказалось какао-порошка, значит шоколадными такие пасты называться не могут. У пасты «Карусель» специалисты выявили слишком выраженный запах и вкус ароматизатора. В образцах «Тикли», Bonte, «Карусель», «Шарлиз» и Lucky Days уровень содержания трансизомеров жирных кислот оказался довольно высоким. «Более того, такое значение не свойственно натуральным растительным маслам, заявленным в составе, поэтому вероятно применение при изготовлении модифицированных растительных масел, не указанных в маркировке», — заключили в «Росконтроле».

По итогам проверки образцы Nutti, Bonte и «Карусель» добавлены в черный список, поскольку в них нет компонентов, указанных на упаковке.

В конце мая Росконтроль объявил о результате тестирования яблок сорта «Ред делишес». По итогам всех тестов к покупке рекомендованы яблоки, купленные в магазинах Eurospar, Metro, «Азбука вкуса», «Перекресток».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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