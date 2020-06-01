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Названы лучшие породы собак для детей

Названы лучшие породы собак для детейФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская кинологическая федерация подготовила список пород собак, наиболее подходящих для детей. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты отметили, что для детей любого возраста подойдут такие породы, как дружелюбные кавалер кинг-чарльз-спаниель и брюссельский гриффон, умный пудель, жизнерадостные шелти или вельш корги пемброк. Дети постарше найдут общий язык с такими собаками как французский бульдог, лабрадор, золотистый ретривер или австралийская овчарка.

В любом случае, четвероногий друг должен подходить ребенку по темпераменту. Если собака активная, а ребенок не любит подвижные игры, «это станет большой проблемой и для собаки, и для вашей семьи», — предупредили кинологи.

С 1 января в России вступили в силу новые правила содержания домашних животных. Так, согласно изменениям, теперь запрещено выгуливать без намордника собак потенциально опасных пород. В этот список, который был утвержден правительством, попадают, амбульдог, питбульмастиф или волко-собачьи гибриды.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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