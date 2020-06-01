Названы наиболее эффективные перчатки во время эпидемии коронавируса
Для наиболее эффективной защиты во время эпидемии коронавируса рекомендуется использовать плотные, непроницаемые перчатки. Например, кожаные или резиновые. Их радиостанции «Говорит Москва» назвал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
По его словам, перчатки необходимо периодически дезинфицировать. Например, после посещения метро, магазина, поездки в автобусе. «Нужно при каждой смене объекта, который вы посещаете, обрабатывать перчатки», — пояснил вирусолог.
Он добавил, что матерчатые строительные перчатки можно использовать, но это не так безопасно, потому что они проницаемые. Их также нужно постоянно обрабатывать и следить, чтобы они не промокли от воды и дождя.
Бутенко добавил, что после возвращения домой перчатки не обязательно выбрасывать. Их надо аккуратно снять и обработать дезинфицирующими средствами. Резиновые изделия можно кипятить.
Ранее 1 июня врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал строительные респираторы эффективнее медицинских масок, потому что они плотнее сидят на лице и фильтруют более мелкие частицы.