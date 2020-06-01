Названы наиболее эффективные перчатки во время эпидемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Для наиболее эффективной защиты во время эпидемии коронавируса рекомендуется использовать плотные, непроницаемые перчатки. Например, кожаные или резиновые. Их радиостанции «Говорит Москва» назвал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

По его словам, перчатки необходимо периодически дезинфицировать. Например, после посещения метро, магазина, поездки в автобусе. «Нужно при каждой смене объекта, который вы посещаете, обрабатывать перчатки», — пояснил вирусолог.

Он добавил, что матерчатые строительные перчатки можно использовать, но это не так безопасно, потому что они проницаемые. Их также нужно постоянно обрабатывать и следить, чтобы они не промокли от воды и дождя.

Бутенко добавил, что после возвращения домой перчатки не обязательно выбрасывать. Их надо аккуратно снять и обработать дезинфицирующими средствами. Резиновые изделия можно кипятить.

Ранее 1 июня врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал строительные респираторы эффективнее медицинских масок, потому что они плотнее сидят на лице и фильтруют более мелкие частицы.