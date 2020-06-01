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Названы регионы – лидеры по социально-экономическому развитию

Названы регионы – лидеры по социально-экономическому развитию
Социально-экономическое положение в 2019 году по сравнению с предыдущим улучшилось в 69 регионах России, в лидерах по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как считали

Десятый по счету рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ подготовлен экспертами РИА Новости и построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2019 год. Его результаты позволяют судить об уровне экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2019 года.

Методика составления рейтинга основана на агрегировании различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики, ее эффективности, показатели бюджетной, а также социальной сфер.


На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл регионов по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинговый балл. Рейтинговый балл по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Лучшее максимально возможное значение показателя рейтингового балла – 100, худшее – 1.

Рейтинговый балл по каждой группе факторов определён как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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