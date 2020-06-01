Нумерология о ваших отношениях: анализ любовного потенциала по имени и дате рождения

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах, которая может ответить на множество интересных вопросов. Например, она может сказать многое о потенциале будущих отношений. Для этого нужно знать лишь имя и дату рождения человека.

Нумерология обладает большой пользой для тех, кто хочет знать больше об окружающем мире, судьбе, карме. Эта наука помогает даже узнавать характер человека, его дар по дате рождения и многое другое. Помните — то ,что вы узнаете, не обязательно должно быть истиной, ведь только вы сами контролируете свою судьбу и будущее в любви. Нумерология лишь направляет вас по верному пути.

Нумерологический расчет

Для примера возьмем два имени и две даты рождения: Андрей и Юлия, 1.08.1984 и 19.02.1990. Для того, чтобы узнать любовный потенциал пары, необходимо получить число судьбы. Для его получения необходимо сложить вместе даты и цифры, соответствующие буквам имени. Перевести буквы в цифры поможет таблица:





Числа, соответствующие буквам имени Андрей: 1, 6, 5, 9, 6, 2. Для Юлии получаем числа: 5, 4, 1, 6. Складываем вместе все полученные числа имен и цифры из дат рождения: получаем 107. Складывать цифры из полученных чисел нужно до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. 1 + 0 + 7 = 8. Получается, что число судьбы для такой пары с именами и датами рождения — Восьмерка.

Расшифровка чисел

Единица. Любовный потенциал у такой пары крайне высок. Это будут очень яркие отношения, крепкие и долговечные, хотя об их длительности сказать что-то более подробное нельзя. У таких людей будет полное взаимопонимание в большинстве аспектов отношений. Эксперты рекомендуют не слушать советы окружающих, а принимать решения самостоятельно.

Двойка. Если у вас получилось число 2, то потенциал у отношений достаточно низок. В таких отношениях каждый будет тянуть одеяло на себя. Большие неурядицы могут начаться после того, как завершится конфетно-букетный период. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют таким людям быть предельно честными друг с другом. Это поможет избежать разочарований.

Тройка. Число Три — символ большой удачи. Тройка помогает людям в тяжелые времена, оберегает их от ссор и от врагов, недоброжелателей. По большей части люди сами выбирают свое будущее, а данное число помогает им находить кратчайшие пути к взаимопониманию.

Четверка. Любовный потенциал у людей с таким числом судьбы довольно высок. Оно означает, что в отношениях между людьми будет много позитива, стабильности, честности. У таких отношений высока вероятность прожить очень долгое время, но эксперты отмечают, что в большинстве случаев такая любовь не насыщена яркими событиями. Она течет размеренно и спокойно.

Пятерка. Число 5 означает, что отношения весьма непредсказуемы. Вероятность скорого разрыва и долговременной связи примерно 50 на 50. В такой любви очень много внешних факторов, которые невозможно отследить, предсказать заранее. Самое главное — держаться вместе и не бояться говорить о чувствах.

Шестерка. У людей с таким числом с большой вероятностью могут развиться очень тесные и приятные отношения. Им будет довольно просто находить общий язык друг с другом. Эта любовь может прожить очень долгое время. Нужно лишь верить в себя и во вторую половинку.

Семерка. Эти отношения имеют достаточно неплохой потенциал. Но Фортуна будет непредсказуемо приходить и уходить, так что лучше полагаться лишь на себя самих. Такие отношения можно считать отчасти кармическими, поэтому при наличии трудностей нужно просто переждать бурю и продолжать путь дальше.

Восьмерка. Это число означает, что в отношениях постоянно будут возникать какие-то нерешенные и нерешаемые проблемы. С ними придется смириться: в противном случае они доставят массу проблем. Скорее всего, такие отношения не лишены кармического смысла.

Девятка. У таких отношений крайне высокий потенциал. Люди в таком браке и союзе смогут развиваться и учить друг друга чему-то новому. Если у вас получилась Девятка, старайтесь держаться за эту любовь, что бы ни случалось и ни происходило. Не слушайте чужие советы. Доверяйте своему сердцу.