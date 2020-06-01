Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 июня

Вадим Карасев

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 июня превысило 6,16 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 6 166 978 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 106,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 372 037 пациентов, 2,64 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,79 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (514,8 тысячи человек), Россия (405,8 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (276,1 тысячи) и Испания (239,4 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 104 383 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

405 843

За сутки

+9 268

Выздоровления

171 883

+4 414

Смерти

4 693

+138

Тесты

10 643 124

В России за последние сутки выявлено 9268 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 405 843 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 171,8 тысячи человек, 4693 пациента умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 10,6 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.