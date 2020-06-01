Откровенные фото, внебрачные дети и измены: самые громкие скандалы в британской королевской семье
Чопорность, сдержанность, церемонный five o'clock — такие стереотипы витают вокруг Великобритании, ну а монархия воспринимается как олицетворение всех этих "вечных ценностей". Однако таблоиды уже не одно десятилетие ведут летопись того, какие страсти кипят за дверями Букингемского и иных дворцов. Собрали в нашем материале самые громкие скандалы, потрясшие британскую королевскую семью за последние 100 лет.
Отречение короля Эдуарда VIII
Одна из самых романтичных историй любви и одно из самых больших потрясений для европейской монархии — связь короля Эдуарда VIII с разведенной (а на момент их знакомства еще состоявшей во втором браке) светской дамой из Америки Уоллис Симпсон. Это событие потрясло общество того времени и оказало влияние на всю цепочку престолонаследия.
Англиканская церковь и британское правительство выступали резко против такого союза, планы Эдуарда грозили и конституционным кризисом, да и представители элиты не желали видеть американку в качестве королевы-консорта.
Кроме того, враждебность по отношению к Уоллис была порождена и слухами о ее многочисленных любовниках, к числу которых относили и Иоахима фон Риббентропа в то время, когда он еще был германским послом в Великобритании.
Саму же Уоллис называли агентом нацистской Германии, и, хотя документальных подтверждений этого так и не было обнародовано, и сама Симпсон, и Эдуард поддерживали личные отношения с Адольфом Гитлером и его соратниками. Заняв трон в 1936 году, уже через 10 месяцев, даже не дождавшись церемонии коронации, король вынужден был отказаться от него, чтобы жениться на своей возлюбленной и не быть связанным королевскими обязательствами.
Я нашел невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю,
— заявил тогда он в своей речи, которая транслировалась по радио.
Формально возможность остаться на троне существовала — среди вариантов рассматривался компромисс, по которому при заключении брака Эдуард остается на троне, а Уоллис не становится королевой, но весь процесс уже обрастал внутренними интригами и газетной шумихой, поэтому отречение король, видимо, посчитал лучшим выходом, чем дальнейшую конфронтацию с министрами.
Место на троне занял брат Эдуарда, герцог Альберт Георг Йоркский, который короновался как Георг VI, а дочь его, принцесса Елизавета, ныне царствующая королева, стала наследницей престола.
Связь Эдуарда VIII с нацистами
Хотя в свое время роман короля Эдуарда VIII с Уоллис Симпсон стал поводом для политического скандала, а вокруг личности самой возлюбленной монарха ходили порочащие слухи, образ его в истории остался весьма романтизированным.
Эдуарда называли королем с большим сердцем, а готовность отречься от власти ради любви, конечно, вызывала слезы умиления. Но были в биографии монарха и менее прекрасные страницы. Речь о уже упомянутом выше тесном общении с германским правительством того времени.
И Эдуард, и Уоллис неоднократно встречались с Гитлером и даже гостили в его доме в Берхтесгадене в Баварских Альпах. Еще будучи королем, Эдуард также призвал премьер-министра не применять никаких санкций в отношении Германии за оккупацию демилитаризованной Рейнской области в марте 1936 года, — активное участие в политических вопросах тогда напугало министров, решивших, что король в дальнейшем не будет довольствоваться номинальной ролью.
Из-за близости своего дяди к нацистам впоследствии пришлось пострадать и самой королеве Елизавете II. В 2015 году в прессе разгорелся скандал из-за архивного видео, на котором юная Елизавета под руководством Эдуарда разучивает нацистское приветствие, так называемый Hilter-Grüß.
Когда юный принц Чарльз заказал вишневый бренди
В возрасте 14 лет принц Чарльз на своем опыте почувствовал, что, будучи публичной персоной, надо всегда быть настороже. В июне 1963 года он вместе с одноклассниками совершал поездку на паруснике на остров Льюис. В деревне Сторновей-Харбор мальчиков отвели в местный паб, где Чарльз заказал вишневый бренди. Юный представитель монархии и не подозревал, что в заведении в этот момент находится репортер одного из таблоидов.
Случай с несовершеннолетним принцем, употребляющим алкоголь, тут же оказался на первой полосе, спровоцировав очередной скандал в семье.
После этого со службы уволили Дона Грина, телохранителя Чарльза, который был и единственным другом юного принца.
Я так и не смог им этого простить. Для меня это был конец света,
— признавался Чарльз много лет спустя.
При этом злополучный бренди был заказан почти по наивности.
Это был первый напиток, который пришел мне в голову. Я пил его раньше, когда было холодно, на охоте,
— вспоминал принц.
Когда принц Гарри провел один день в рехабе
Младший сын принца Чарльза, Гарри, в юном возрасте был настоящим enfant terrible, засветившись в ряде неприятных скандалов, подробности которых с удовольствием смаковали на страницах прессы.
Гарри не только "пошел по стопам" отца, но, как и положено, превзошел своего родителя. В возрасте 17 лет принц признался, что несколько раз употреблял марихуану, а также алкоголь.
Журналистам удалось выяснить, что произошло это, когда Гарри было 16 лет, — летом он оставался один в поместье Хайгроув, когда отец и старший брат, принц Уильям, были в отъезде. Местные жители также рассказали репортерам, что неоднократно видели принца в пабе Rattlebone Inn.
После того как все выяснилось, Гарри на один день отправили в реабилитационную клинику.
Представители дворца Сент-Джеймс заявили, что данная мера стала способом "преподать Гарри урок о возможных последствиях начала употребления марихуаны".
Когда принц Гарри был сфотографирован с нацисткой повязкой
Впрочем, на этом "дела" своих предков принц Гарри не оставил. Еще одним грандиозным скандалом стало его участие в костюмированной вечеринке, для которой внук королевы Елизаветы II избрал образ нациста. Фото Гарри с повязкой с изображением свастики попало на обложки газет по всему миру.
Конфликт пришлось гасить официальными извинениями, которые были озвучены представителями пресс-офиса.
Принц Гарри приносит извинения за свой поступок перед всеми, кого он оскорбил или привел в замешательство. Он признает, что это был плохой выбор костюма,
— говорилось в заявлении.
Когда в прессу попали снимки голого принца Гарри
Увы, но усвоить печальные уроки своего прошлого опыта любимый внук королевы Елизаветы II не смог — и снова допустил оплошность. На этот раз журналистам достались снимки принца Гарри, когда тот играл в бильярд на раздевание в Лас-Вегасе. И, судя по всему, проигрывал — на фото он был запечатлен полностью обнаженным. Случилось это, когда Гарри было 27 лет, перед тем, как он отправился на службу в Афганистан.
Тот уикенд в Вегасе, к слову, вообще выдался насыщенным — Гарри успел принять участие и в вечеринке у бассейна, и заглянуть в один из клубов.
Снимки быстро разошлись по сети, а дворец обратился к газетам с просьбой воздержаться от их публикации. При этом, хотя снимки были и плохого качества, а принц был запечатлен в профиль, Букингемский дворец признал подлинность снимков. Взбунтовалась в итоге газета The Sun, поставив скандальный снимок на обложку с издевательским комментарием:
Фото голого принца Гарри, которое вы уже и так видели в интернете.
Выпускающий редактор издания Дэвид Динсмор так прокомментировал свое решение:
Для нас речь идет о свободе прессы. Это просто нелепо, когда сотни миллионов людей по всему миру видят картинку в сети, но ее нельзя увидеть в самой популярной газете страны,
— сказал он в интервью E!News.
Ну а Гарри снова не осталось ничего иного, как принести скромные извинения.
Я подвел сам себя, я подвел свою семью, я подвел других людей. Но это был, вероятно, классический пример того, что во мне больше солдатского, а не королевского,
— прокомментировал чуть позднее Гарри, намекнув на то, что жить сразу несколькими жизнями для него непросто.
Роман принцессы Маргарет с женатым мужчиной
Полковника королевских ВВС Питера Таунсенда, который в 1944 году получил почетную должность шталмейстера при дворе Георга VI, иногда называют любовью всей жизни младшей сестры королевы Елизаветы II. Чувства вспыхнули, когда Таунсенд еще был женат.
Ну а настоящий скандал разгорелся в 1953 году, когда Питер развелся и собирался жениться на 23-летней Маргарет. Но брак так и не состоялся. Маргарет оказалась в ситуации, схожей с той, в которой был ее дядя, король Эдуард VIII, — союз не одобряла ни англиканская церковь, ни взошедшая на престол старшая сестра Маргарет Елизавета.
Однако биографы настаивают, что принцесса не была жертвой обстоятельств, а просто сама так и не решилась на брак. В качестве доказательств они приводят ее письмо премьер-министру Энтони Идену.
В октябре я вернусь в Лондон, а у него будет очередной отпуск, и я действительно надеюсь встретиться с ним. Но только после этого я смогу решить, выходить ли за него замуж. Я очень надеюсь, что в конце октября или начале ноября смогу точно сообщить вам и другим министрам Содружества о своих намерениях,
— писала Маргарет.
Публичный развод принцессы Маргарет
После того, как она рассталась с Питером Таунсендом, в 1960 году принцесса Маргарет вышла замуж за фотографа по имени Энтони Армстронг-Джонс. К слову, церемония в Вестминстерском аббатстве стала первой среди королевских свадеб, которую транслировали по телевидению. После бракосочетания Энтони получил титул графа Сноудона.
В 1976 году они расстались, но Букингемский дворец объявил:
Его Королевское Высочество принцесса Маргарет, графиня Сноудон, и граф Сноудон по взаимному согласию приняли решение жить отдельно. Принцесса будет выполнять свои общественные обязанности и функции без сопровождения лорда Сноудона. Планов по бракоразводным процессам нет.
Однако развод все-таки последовал в 1978 году, снова став общественным скандалом, ведь это был первый королевский развод со времен короля Генриха VII в 1500-х годах.
Роман принцессы Анны с сотрудником дворца
Принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II, была замужем за олимпийским наездником Марком Филлипсом почти 20 лет, прежде чем они развелись в 1992 году. Брак королевской пары описывали как "безрадостный обман" — по слухам, оба не испытывали друг к другу особых чувств.
Но развод их в итоге спровоцировал роман Анны с одним из сотрудников дворца. Британский таблоид The Sun заявил, что получил письма, адресованные принцессе. Однако они не были опубликованы, потому что издание опасалось судебных исков по авторским правам.
Тем не менее позже выяснилось, что принцесса влюбилась в Тимоти Лоуренса, офицера британского флота, который с 1986 по 1989 год занимал должность шталмейстера при дворе Елизаветы II. После развода с Филлипсом Анна заявила, что выйдет замуж за Лоуренса. Во многом она повторила судьбу своей тети, разве что ее история придворного романа была со счастливым концом — Анна и Тимоти вместе и по сей день.
Внебрачный ребенок Марка Филлипса
Впрочем, и супруг Анны был не без греха. Пока Марк Филлипс еще был в браке с единственной дочерью королевы Елизаветы II, у него случился мимолетный роман с Хизер Тонкин, преподавательницей истории искусств из Новой Зеландии.
С ней Марк провел одну ночь в одном из отелей Окленда — результатом стало рождение дочери Фелисити в августе 1985 года. По сообщениям британской прессы, Филлипс сначала настаивал, чтобы женщина сделала аборт, но когда ребенок родился, стал выплачивать ей по шесть тысяч фунтов стерлингов в год. В 1991 году отцовство Филипса также было подтверждено тестом ДНК.
По слухам, со своей сводной сестрой Зарой Фелисити не поддерживает постоянный контакт и также не была приглашена на ее свадьбу. Девушка живет в Новой Зеландии, работает ветеринаром, а в 2017 году родила ребенка.
Роман старшей сестры принцессы Дианы и принца Чарльза
Как известно, до Дианы с принцем Чарльзом встречалась ее старшая сестра Сара (ныне леди Маккоркодейл). В 1977 году Сара приезжала с принцем на охоту в родовое поместье Спенсеров Элторп, где Чарльз и Диана впервые увидели друг друга. Позднее в одном интервью она отметила:
Я познакомила их. Я — Купидон.
Впрочем, сама Сара к отношениям с Чарльзом относилась, судя по всему, весьма несерьезно.
В прессе не раз обсуждались комментарии, которые она делала в адрес своего экс-возлюбленного.
Так, в беседе с журналистом на горнолыжном курорте Клостерс она беспечно рассказала о подробностях романа, отметив, что собирает вырезки о себе и Чарльзе из газет, чтобы потом показывать внукам. Но что было ужасней всего, она добавила, что "не вышла бы замуж за Чарльза — неважно, будь он мусорщиком или королем".
Попавшая в прессу цитата, конечно, вызвала ярость Чарльза, а отношения вскоре прекратились. По слухам, после этого инцидента Сара также была на долгое время исключена из королевского окружения.
Когда принцесса Диана призналась, что бросилась с лестницы
Откровенность принцессы Дианы в общении с репортерами тоже вызывала озабоченность во дворце. Настоящим скандалом обернулась публикация записей, которые Диана в 1991 году сделала для автора Эндрю Мортона, который собирался написать книгу "Диана: ее подлинная история".
Монологи принцессы раскрыли подробности о ее несчастливом браке с Чарльзом и страданиях в королевской семье. Наиболее душераздирающим стал рассказ, как Диана пыталась причинить себе вред, чтобы привлечь внимание мужа.
Когда я была на четвертом месяце беременности (Диана ожидала первенца — принца Уильяма. — Прим. ред.), я бросилась вниз с лестницы, пытаясь привлечь внимание моего мужа, чтобы он выслушал меня. Я сказала Чарльзу, что чувствую себя такой потерянной, что я все глаза уже выплакала. А он сказал, чтобы я не разыгрывала комедию. "Я не собираюсь тебя слушать. Ты всегда так делаешь. Я ухожу на конную прогулку", — сказал он тогда. Поэтому я бросилась вниз с лестницы. После этого вышла королева, совершенно испуганная, дрожащая — она была так напугана,
— делилась Диана воспоминаниями.
Телефонный разговор принцессы Дианы с предполагаемым любовником
После того как о проблемах в браке стало известно публично, репортеры принялись гоняться за новыми эксклюзивами на тему. В 1992 году в The Sun была опубликована расшифровка телефонного разговора между принцессой Дианой и ее предполагаемым любовником Джеймсом Гилби, который состоялся еще в 1989 году на Рождество, когда Диана еще официально была замужем за Чарльзом. В той беседе Диана жаловалась на несчастливый брак, а Гилби называл ее ласковыми именами и говорил, что любит.
Утечка разговора стала настоящим скандалом, дошедшим даже до службы безопасности MI5. В прессе появились предположения, что именно MI5 прослушивало Диану и виновато в утечке. Опровергать эти домыслы пришлось лично министру внутренних дел Кеннету Кларку.
"Секс по телефону" между принцем Чарльзом и Камиллой Паркер-Боулз
Впрочем, скандалы, связанные с прослушкой, на этом не закончились. Вскоре после скандала с Дианой австралийская газета опубликовала расшифровку ночного разговора принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Звонок подтверждал интимную связь пары, а инцидент прозвали в прессе "Камиллагейт".
Большая часть разговора представляла собой типичный dirty talk. Например, принц Чарльз признавался, что сейчас хотел бы быть тампоном, чтобы оказаться внутри Камиллы.
Развод принцессы Дианы и принца Чарльза
Хотя неудачи семейной жизни уже были всем очевидны, официальный развод пары стал скандалом из-за чрезмерной публичности, которая его сопровождала. В 1995 году принцесса Диана дала интервью Мартину Баширу, в котором откровенно рассказывала о своей борьбе с булимией и послеродовой депрессии.
Кроме того, принцесса откровенно призналась, что знала о романе принца Чарльза и Камиллы, и даже рассказала о своей связи с инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. Шокирующее интервью привело к разводу Дианы и Чарльза в августе 1996 года.
Гибель принцессы Дианы в автомобильной аварии в Париже
Новость, пришедшая из Парижа 31 августа 1997 года, стала шоком для всего мира: принцесса Диана разбилась на машине вместе со своим возлюбленным Доди Аль-Файедом. Практически разу инцидент стал обрастать слухами и конспирологическими теориями. Например, в прессе появлялись предположения, что авария не была случайным несчастным случаем, а была спланирована, а стоит за этим сам принц Чарльз.
Также считалось, что дворец мог быть заинтересован в смерти принцессы Дианы из-за ее откровений с прессой и отношений с наследником египетского миллиардера Доди Аль-Файедом.
Официальное расследование пришло к выводу, что авария была вызвана шофером Анри Полем, который потерял контроль над машиной на высокой скорости в состоянии алкогольного опьянения, но споры о причинах аварии не утихают до сих пор.
Публикация фото Сары Фергюсон с облизыванием пальцев
Принцессу Диану часто называют жертвой преследования папарацци, но репортеры не забывали пристально следить и за другими членами королевской семьи. Так, в августе 1992 года в прессу попали снимки Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, на отдыхе в компании американского финансиста Джона Брайана.
На снимках любовник супруги принца Эндрю любовно облизывал Саре пальцы на ногах. Кадр попал на обложу The Sun. В том же году стало известно о расставании Сары и Эндрю, а в 1996 году был оформлен развод.
Когда Сара Фергюсон брала взятки
Даже уже не являясь официально супругой принца Эндрю, Сара Фергюсон оставалась головной болью для дворца.
В 2010 году журналист Мажер Махмуд, представившись бизнесменом, предложил Саре 500 тысяч фунтов стерлингов (что составляло примерно 633 тысячи долларов) в обмен на доступ к ее бывшему мужу, принцу Эндрю, герцогу Йоркскому. По информации The Guardian, Фергюсон ответила журналисту:
Это откроет вам то, о чем вы могли только мечтать. Я могу открыть любую дверь, какую захотите, и я сделаю это для вас. Вы вернете потраченное в десятикратном размере.
Герцогиня позже извинилась, заявив, что "совершила оплошность". Фергюсон также признала, что согласилась, так как находилась в затруднительной финансовой ситуации, однако заявила, что это не может являться оправданием ее поступка.
Слухи, что принц Чарльз не является отцом принца Гарри
Откровенные признания принцессы Дианы о несчастливом браке с Чарльзом и ее романах дали повод и для новых слухов. Так, признание принцессы об отношениях с Джеймсом Хьюиттом заставило многих внимательнее присмотреться к младшему сыну Дианы, принцу Гарри.
Доскональное сравнение черт лица и оттенков рыжего в волосах некоторые пользователи сети не прекращают до сих пор.
Фото будущей графини Уэссекской топлес
На первую полосу The Sun однажды попала и Софи Рис-Джонс — случилось это в 1999 году всего за несколько месяцев до ее свадьбы с принцем Эдвардом, графом Уэссекским. На снимке, сделанном еще в 1988 году, она была запечатлена топлес в компании диджея Криса Тарранта.
Букингемский дворец назвал эту историю "преднамеренным бессердечием" и обратился с официальным заявлением в Комиссию по жалобам на прессу.
Главный редактор издания в итоге принес извинения за публикацию, не без издевки добавив, что в газете больше не будет фотографий мисс Рис-Джонс. К слову, автор снимка, радиоведущая Кара Нобл, была уволена с должности соведущей утреннего шоу на Heart Radio.
Публикация снимка полуобнаженной Кейт Миддлтон
В похожую ситуацию спустя годы попала и Кейт Миддлтон. Во время ее отдыха с принцем Уильямом в Провансе были сделаны снимки, на которых она загорает топлес. При этом Кейт находилась в тот момент на частной территории. Букингемский дворец встал на ее защиту.
Ее Королевское Высочество ожидала уединения в частном доме. Немыслимо, чтобы кто-то делал такие фотографии, не говоря уже о том, чтобы публиковать их,
— говорилось в заявлении.
Против фотографа в итоге были выдвинуты обвинения.
Когда Кейт Миддлтон невольно повторила образ Мэрилин Монро
Кажется, тогда герцогиня Кембриджская еще не знала одного из модных лайфхаков королевского гардероба — вшивания небольших утяжелителей в подол. В 2014 году во время визита в Новую Зеландию и Австралию у Кейт случился небольшой конфуз — порыв ветра так поднял ее юбку, что стало видно все.
Кадр тут же поспешил опубликовать немецкий таблоид, но на этот раз Букингемский дворец не стал вступать в полемику. Фото никак не было прокомментировано. К слову, британские издания, которым тоже было предложено фото, не стали его публиковать.
Когда принца Уильяма поймали за танцем с моделью
В отличие от своего младшего брата, принца Гарри, принц Уильям никогда особо не доставлял проблем своей семье. Спокойную юность он, судя по всему, решил компенсировать бурной зрелостью.
В 2017 году в сеть попало видео, на котором принц веселился в ночном клубе на швейцарском горнолыжном курорте в компании австралийской модели Софии Тейлор и других девушек.
Когда принц Эндрю познакомил королеву с порноактрисой
В 1982 году сын королевы Елизаветы II принц Эндрю начал встречаться с американской актрисой Кэтлин "Ку" Старк. Отношения были весьма серьезными: пара вместе отдыхала на острове Мюстик, в излюбленном месте королевской семьи, и Эндрю готов был жениться на своей избраннице и даже познакомил ее с королевой.
Уже после выяснилось, что Ку принимала участие в эротических фотосессиях, а свидетельствующие об этом снимки стали появляться в британских таблоидах. На свадьбу, конечно, было наложено вето, хотя изначально Ку понравилась Елизавете II.
Когда принц Эндрю оказался в центре секс-скандала
"Эротические" злоключения сына королевы на этом неудачном опыте в юности не закончились. В 2014 году принц Эндрю оказался в центре грандиозного скандала.
Вирджиния Робертс заявила, что "была вынуждена вступать в сексуальные отношения с принцем, когда она была несовершеннолетней". Она обвинила принца и его друга-миллиардера Джеффри Эпштейна в том, что они использовали ее как секс-рабыню.
Букингемский дворец отрицал эти обвинения, а позже судья решил, что все обвинения против принца Эндрю должны быть вычеркнуты из судебных протоколов. Однако в прошлом году против него снова были выдвинуты обвинения в педофилии.
Когда королеву Елизавету II обвинили в неуплате налогов
Кажется, можно лишь посочувствовать королеве Елизавете II, имеющей столь непутевых родственников, но и сама она не без греха. В 2017 году Newsweek опубликовал информацию, согласно которой Елизавета II инвестировала как минимум 13,1 миллиона долларов в офшорные фонды, расположенные на Каймановых и Бермудских островах. Информацию вызвала негодование в антимонархических политических кругах, а также среди пользователей сети.
Королева выводит миллионы за границу, пока некоторые ее граждане спят на улице,
— писали возмущенные жители Британии в твиттере.
Когда принцесса Майкл Кентская надела расистскую брошь
Мария Кристина фон Рейбниц, супруга принца Майкла Кентского, оказалась в центре скандала несколько лет назад, когда надела неуместную брошь на рождественский обед королевы в Букингемском дворце.
Ювелирное изделие в виде фигурки темнокожего человека посчитали устаревшим и расистским. В прессе поспешили указать на оскорбительный аксессуар и задавались вопросом, связано ли это с присутствием Меган Маркл, которая на тот момент была помолвлена с принцем Гарри.
Уход Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи
Ну и один из самых последних скандалов, потрясшихся британскую королевскую семью, о котором нельзя не упомянуть, — это отказ герцога и герцогини Сассекских от исполнения своих королевских обязанностей.
Напомним, Меган и Гарри приняли решение начать самостоятельную жизнь и покинуть Великобританию, чтобы скрыться от чрезмерного внимания местных таблоидов. Теперь, впрочем, беглецам приходится скрываться от голливудских папарацци, а в прессе до сих пор смакуют подробности их отъезда, а также слухи об истинных причинах разлада с королевской семьей.