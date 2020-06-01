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Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии

Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Телеведущий Валдис Пельш в интервью "Вечерней Москве" заявил, что предпочитает жить в России из-за вариативности страны.

При этом он отметил, что в равной степени любит и Латвию, в которой появился на свет, и Россию.


"Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно еще поездить по России", — рассказал Пельш.

Телеведущий подчеркнул, что есть несколько точек, которые ему обязательно нужно "застолбить".

"Так что я здесь еще поживу", — заключил он.

В июне прошлого года ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий объявил о присвоении Пельшу звания почетного профессора Московского университета.

# Россия
По материалам: ria.ru

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