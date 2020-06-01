Перевод казахского языка на латиницу слишком политизирован — эксперт

Лидия Мартынова

Перевод казахского языка на латиницу вовсе не означает, что Казахстан отходит от России. Этот вопрос слишком политизирован как российскими СМИ и экспертами, так и западными. Такое мнение высказал казахстанский политолог Андрей Чеботарев, отвечая на вопросы журналистов после закрытой онлайн-конференции на тему «Россия и Казахстан: новый взгляд на многостороннее сотрудничество в Евразии», организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».

«На мой взгляд, это слишком преувеличено и политизировано как российскими СМИ и экспертными кругами, так и на Западе, — сказал он. — Все почему-то считают, что Казахстан, так или иначе, будет отходить от России. Но давайте разберемся. Если государственный язык в Казахстане станет на латинской графике, то в чем будет проблема? Русский язык был и остается языком межгосударственного взаимодействия как на двустороннем уровне отношений Казахстана и России, так и в рамках ЕАЭС. Ждать какого-то подвоха от Казахстана в связи с этим, мне кажется, нельзя».

Эксперт напомнил, что решение перевести казахский язык на латинскую графику принял еще экс-президент страны Нурсултан Назабаев. Активная работа в этом направлении ведется с 2017 года, однако пока в стране все еще не определились с тем, как будет выглядеть новый алфавит.

Как сообщало ИА Newstes , исследование британского аналитического центра Chatham House показало, что сейчас Казахстан очень близок с Россией, влияние Запада на страну сегодня слабее, чем когда-либо за всю постсоветскую эпоху. По данным исследования, основным языком бизнеса и государственного управления в обозримом будущем останется русский.