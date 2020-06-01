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Первый есть: система видеофиксации нарушений ПДД "засекла" в Киеве лихача

Первый есть: система видеофиксации нарушений ПДД "засекла" в Киеве лихача

С полуночи первого июня в Киеве и области начала работу анонсируемая ранее система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

И уже в первую минуту суток она «вычислила» первого нарушителя — им стал водитель автомобиля Audi Q7, который двигался по Чоколовскому бульвару в 00:01 со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали до 70 километров в час.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко,

«Автомобиль был зафиксирован камерой расположенной по адресу: Чоколовский бульвар, 24. Эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями. В этом месте в Чоколовский бульвар, через нерегулируемый перекресток вливается дорожный трафик с улицы Авиаконструктора Антонова и водители, двигающиеся со стороны Севастопольской площади с превышением скорости, не успевают среагировать и затормозить», — заметил Геращенко.

Также замминистра уточнил, что теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR-кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

«Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней — 255 гривен. Если не оплатит по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции. Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд», — пояснил Геращенко.

В дальнейшем видеокамеры будут устанавливаться по всей Украине — на автомагистралях за счет государства, в городах и ОТГ за счет местных бюджетов. В этом году система будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил остановки, стоянки, а также езда по полосе общественного транспорта, тротуаров или выезд на полосу встречного движения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», систему планировали запустить с 1 мая, однако отложили ее запуск в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

49 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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