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Первый президент Украины оценил ущерб от сдачи ядерного оружия в $250 млрд

Первый президент Украины оценил ущерб от сдачи ядерного оружия в $250 млрд
Леонид Кравчук во время подписания Будапештского меморандума (справа)

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина потеряла около $250 миллиардов, подписав Будапештский меморандум и лишившись ядерного оружия. Переговоры с США о компенсациях не велись, уточнил он.

В интервью журналистке Алесе Бацман экс-глава государства отметил – на тот момент в Киеве даже не могли подсчитать потери, но хотели избавиться от вооружений. Все до единой ликвидируемые ракеты были направлены на США.

Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах $250 млрд.

Самым опасным компонентом тогда считалось жидкое топливо в ракете – если бы оно дало утечку, земля в этом районе на десятки лет вышла бы из обращения. Россия на тот момент хотела забрать только боеголовки, уточнил Кравчук.

Будапештский меморандум был подписан в конце 1994 года главами США, России, Украины и Великобритании. В обмен на отказ от ядерного оружия официальному Киеву гарантировали независимость и суверенитет. Франция и Китай, также входящие в Договор о нераспространении ЯО, ограничились декларациями в поддержку безопасности Украины.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине предложили требовать $200 млрд от НАТО.

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По материалам: uposters.ru

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